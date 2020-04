Keski-Suomen koronakatsaus maanantaina: "Tilanne edelleen Keski-Suomessa rauhallinen" – kiirettömän hoidon osittaista käynnistämistä selvitetään

Koronatilanne on Keski-Suomessa edelleen rauhallinen. Keski-Suomen keskussairaalassa päivittäin todettujen koronavirustapausten lukumäärässä ei ole tapahtunut nousua. Keskussairaalassa selvitetäänkin mahdollisuuksia käynnistää joidenkin riskiryhmiin kuulumattomien potilasryhmien kiireettömiä tutkimuksia ja hoitoja, tiedottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päivittäisessä tilannekatsauksessaan.

– Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yksittäisiä potilaita. Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on hyvin tilaa hoidettaville potilaille. Koronaviruspotilaiden kasvun määrään on valmistauduttu hyvin sekä Keski-Suomen keskussairaalassa että eri puolilla maakuntaa. Keskussairaalaan ja maakunnan terveyskeskuksiin on varattu erityisiä potilaspaikkoja infektiopotilaita varten, tiedotteessa todetaan.

Laboratoriovarmennettuja koronavirustartunnan saaneita potilaita on sairaanhoitopiirissä nyt 74. Tartuntojen kokonaismäärä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, sillä vähäoireisia ihmisiä ei testata.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on maanantaista 30.3. alkaen julkaissut arkipäivisin yleisen tilannekatsauksen sairaanhoitopiirin tilanteesta koronavirusepidemian aikana.