Keski-Suomen koronakatsaus tiistaina: "Tilanne edelleen rauhallinen, sairaalan kuormitus ei ole lisääntynyt"

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiistaisen tilannekatsauksen mukaan maakunnan koronavirustilanne on edelleen rauhallinen eikä sairaalan kuormitus ole lisääntynyt. Viruksen vuoksi hoidossa on vain yksittäisiä potilaita, ja sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on tilaa hoidettaville potilaille.

Koronaviruspotilaiden kasvun määrään on valmistauduttu hyvin sekä Keski-Suomen keskussairaalassa että eri puolilla maakuntaa, tiedotteessa kerrotaan. Keskussairaalaan ja maakunnan terveyskeskuksiin on varattu erityisiä potilaspaikkoja infektiopotilaita varten.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on alkanut julkistaa arkipäivisin yleisen tilannekatsauksen sairaanhoitopiirin tilanteesta koronavirusepidemian aikana. Ensimmäinen tilannekatsaus julkaistiin maanantaina.