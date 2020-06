Keski-Suomen koronanolla jatkuu, Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa – katso kuntakohtainen lista

Keski-Suomessa ei ole todettu yhtään koronatartuntaa yhdeksään päivään. Koko kesäkuussa tartuntoja on todettu kolme. Viimeisin nollatulos päivittyi THL:n tilastoihin sunnuntaina puolenpäivän jälkeen. Keski-Suomessa todettuja koronatartuntoja on yhteensä 137 ja testejä on tehty 6055.

Koko Suomessa on puolestaan todettu vuorokauden aikana yhdeksän koronavirustartuntaa. Todettuja tartuntoja on nyt Suomessa yhteensä 7 142.

Kaikki uudet tartuntatapaukset on havaittu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Sen alueella on valtaosa kaikista tartunnoista eli nyt yhteensä 5 243 tapausta.

Eilen kerrottiin, että Husin laboratorioissa ei havaittu torstaina yhtään uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten helmikuun loppupuolen, kun Husin laboratorioissa ei havaittu lainkaan päiväkohtaisia tartuntoja.

Suomessa on tehty lähes 230 000 koronavirustestiä.

Suomessa on tiedossa 326 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. THL ilmoitti ennen juhannusta, että muun muassa kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määriä päivitetään jatkossa ainoastaan arkipäivisin.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista kerrotaan maanantaina.