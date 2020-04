Keski-Suomen koronatilanne: Maakunnassa todettu kaksi uutta tartuntaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Todettuja tartuntoja on nyt yhteensä 82, kertoo sairaanhoitopiiri.

THL:n mukaan koko Suomessa tartuntoja on nyt yhteensä 1769, joista uusia on 164. Todettujen tapausten määrä nousi perjantaista, jolloin tartuntoja todettiin 118.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on eilen ilmoitetun mukaan kuollut 42 ihmistä. THL kertoo tuoreet tiedot mahdollisista kuolemantapauksista myöhemmin.

Eniten tartuntatapauksia on yhä Helsingissä, jossa niitä on 955. Espoossa tapauksia on 275 ja Vantaalla 195.

Eniten tartuntoja on ikäryhmässä 50–59 vuotta, 589 tapausta. 40–49-vuotiaissa on 511 tapausta. 400–500 tartuntatapauksen luokassa ovat sekä 20–30-vuotiaat että 30–39-vuotiaat. Muissa ikäryhmissä tartuntoja on todettu huomattavasti vähemmän. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todetut tartunnat ovat vain pieni osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.