Keski-Suomen oma meteorologi lupailee kotiseudulleen valkeaa jouluaattoa – tällä vuosituhannella Jyväskylässä on nähty vain kolme mustaa joulua

Kivasti pakkasta ja lumista, vastasivat sunnuntaina Laajavuoren liukurimäkeen matkalla olleet Janette Kätkä, 16, ja Ada Koskinen, 16, joulun toivesäätä kysyttäessä. Lunta he myös näyttäisivät saavan.

– Ainakin Keski-Suomessa valkea joulu näyttää todennäköiseltä. Alkuviikolla tulee etelästä lumisateita, jotka tulevat näillä näkymin Etelä-Suomea myöten lumena, Ylen tv-meteorologi, Uuraisilla varttunut Matti Huutonen kertoo.

– Näyttäisi siltä, että ne lumisateet liikkuvat maanantain ja tiistain tienoilla Keski-Suomen yli pohjoiseen. Ei siitä valtavaa lumipyryä tule, mutta kuitenkin lisää lunta, hän jatkaa.

Lumisateiden jälkeen Keski-Suomi näyttäisi pysyvän pääosin pakkasen puolella aina jouluaattoon asti, Huutonen toteaa.

– Maahan kertynyt lumi tuskin ehtii sulaa pois ennen joulua.

Luminen jouluaatto on Huutosen mukaan todennäköinen myös muualla Suomessa.

– Vaikka lunta ei välttämättä ole maassa kovin paljon, niin ainakin jonkin verran. Suurimmassa osassa maata on näillä näkymin odotettavissa valkea joulu.

Jouluaaton tarkempaa säätä on kuitenkin vielä hankala ennustaa luotettavasti. Tällä hetkellä Suomen itäpuolella vallitsee korkeapaine ja länsipuolella on laajempi matalapaineen alue.

– Osa malleista näyttää, että lounaasta voisi joulun pyhien aikana tulla matalapaineen myötä lauhempaa säätä ja vesisateitakin. Toisaalta osa malleista on sitä mieltä, että itäinen virtaus säilyisi edelleen. Silloin myös joulun pyhien aikana olisi kuivempaa ja kylmempää, Huutonen sanoo.

Lopulta joulun sään määrittelee se, mitä reittiä lounaasta tuleva matalapaine kulkee.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Keski-Suomessa joulu on valkea 8–9 kertaa kymmenestä. Jyväskylän lentoasemalta kerätyt tilastot kertovat, että Jyväskylässä on jääty täysin ilman lunta 2000-luvulla vain kolmesti.

– Keski-Suomessa on enemmänkin poikkeus, jos lunta ei jouluna olisi, Huutonen vahvistaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että tilastojen valkea joulu tarkoittaa vain, että maassa on havaittu lunta. Lumen määrästä valkean joulun tilastot eivät siis vielä paljon kerro. Huutosen mielestä joulu on kunnolla luminen, kun lunta on toistakymmentä senttiä.

– Minulla on hieman ollut sellainen tuntuma, että lunta on ehkä viime jouluina ollut Keski-Suomessakin vähemmän kuin lapsuusaikanani. Mutta tämä on sellaista miesmuistia, johon ei kannata niin paljon luottaa, Uuraisilta kotoisin oleva Huutonen pohtii.

Ilmatieteen laitoksen tilastot tukevat Huutosen tuntumaa. Niiden mukaan Jyväskylässä on ollut jouluaattona alle 10 senttiä lunta kuudesti 2000-luvulla. Vähälumisista jouluista kolme on koettu viiden viime vuoden aikana.

Lopuksi on tietysti kysyttävä, millaista joulusäätä meteorologi itse toivoo.

– Aika perinteistä joulusäätä. Pikku pakkasta ja sopivasti lunta, että on valkeaa maassa ja kuivaa. On siinä vähän joulutunnelmassa hakemista, jos maa on musta.

Joulun viettoon Huutosen perhe matkaa Pohjanmaalle, mutta joulua edeltävällä viikolla on luvassa pysähdys kotikulmilla Uuraisilla.

– Käyn kotipuolessa keskimäärin kerran kuukaudessa, Huutonen kertoo.