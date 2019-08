Keski-Suomen pelastuslaitos joutuu nipistämään vähän kaikesta – uutta väkeä ei palkata vaikka tarvetta olisi

Keski-Suomen kunnissa suhtaudutaan nihkeästi Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensi vuoden talousarvioesitykseen, joka nostaisi kuntien menoja lähes 10 prosenttia. Lausunnoissaan kunnat sallisivat korkeintaan parin prosentin nousun, osa vieläkin maltillisemman.

– Voimme tavoitella noin kahden prosentin nousua menoihin, mutta se tarkoittaa, että palvelutasoa pitää tarkastella, jostain on tingittävä ja leikattava. Kaikesta pitää nipistää, mutta tavoite on, että henkilöstöä ei lomauteta tai irtisanota, hallinto- ja talouspäällikkö Pauli Nurminen sanoo.

Sen sijaan uutta väkeä ei välttämättä palkata, vaikka tarvetta olisikin.

– Menojen näin kova kasvu ei varmasti tullut kunnille yllätyksenä. Olen usean vuoden ajan varoittanut, että kun kumulatiivinen ylijäämä on syöty, niin kuin nyt on tehty, maksuosuudet nousevat tuntuvasti.

Vuonna 2016 kumulatiivista ylijäämää oli 4,4 miljoonaa, ja sitä on purettu joka vuosi, tänä vuonnakin vielä 1,6 miljoonaa euroa. Pankkitili on nyt tyhjennetty.

– Pelkästään 1,6 miljoonan euron kolon täyttäminen tarkoittaa noin seitsemän prosentin kasvua kuntien maksuosuuksiin, Nurminen laskee.

– Esityksemme vuonna 2016 oli, että olisimme menneet eteenpäin tasaisella parin prosentin vuosittaisella kasvulla. Jos soteuudistus olisi toteutunut, olisi kertynyt ylijäämä palautettu kunnille maksuosuuksien suhteessa. Mutta tämä ei johtokunnalle käynyt, vaan ylijäämät haluttiin purkaa, Nurminen kertoo.

Kun kaikki kunnat ovat lausuntonsa antaneet, talousarvio valmistellaan uudestaan. Lausunnot piti jättää viime torstaina, 22. elokuuta mennessä.

Säästää voidaan Nurmisen mukaan nyt esimerkiksi investoinneista, aineista ja tarvikkeista sekä ensihoidon palvelutason parantamisesta, mutta moni asia tulee eteen enemmin tai myöhemmin. Kalustohankinnoissa säästäminen on hankalaa sekin.

– Raskas kalusto on meillä melko vanhaa, mikä näkyy jo työturvallisuudessa ja siinä, ettei varaosia ole enää helppo saada, Nurminen sanoo.

Yksi säästämisen paikka voi löytyä johtamisalueiden yhdistämisestä.

– Meillä on nyt seitsemän johtamisaluetta, jotka toimivat hyvin. Tilanne on valtakunnallisestikin vertaillen hyvä, joten harmillistahan sitä on lähteä purkamaan, Nurminen pohtii.

Rakennusinvestointeja voisi lykätä, mutta laitoksen alueella olevien 47 aseman joukossa on myös jo huonossa kunnossa olevia.

Nyt lausuntokierroksella olevassa budjettiesityksessä Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu noin 32,4 miljoonaa euroa. Siitä pelastustoimen osuus on noin 25 miljoonaa euroa ja ensihoidon osuus noin 7,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvaa 9,4 prosenttia. Pelastustoiminnan tilikauden ylijäämä on 15 700 euroa.

Lausuntokierroksen jälkeen muokattavaa uutta talousarvioesitystä käsitellään johtokunnassa seuraavan kerran syyskuun 10. päivänä.

Maakunnallisen pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat Jyväskylästä, Keuruulta, Kannonkoskelta, Joutsasta, Jämsästä, Muuramesta, Äänekoskelta ja Saarijärveltä.