Keski-Suomen reserviläiset hioavat ampumistaitojaan katseilta piilossa

”Saa ampua”, kajahtaa Jyväskylässä Kanavuoren luolasta ja saman tien alkaa pauke, joka vaurioittaisi kuuloa ilman asianmukaisia suojaimia.

Keski-Suomen reserviläiset harjoittelevat säännöllisesti Armoria Training Centren pistooli- ja kivääriradalla, joka on tehty syvälle vaajakoskelaiseen luolastoon, jossa aiemmin toimi Puolustusvoimien Suojeluvarikko.

– Harrastan ammuntaa ja reserviläistoimintaa laajemminkin, koska koen ne merkityksellisiksi, Laukaan reserviläiset ry:n puheenjohtaja, reservin vääpeli Panu Heikkinen toteaa ampumaradalta palattuaan.

– Reserviläistoiminta on mainio tapa kehittää ja ylläpitää maanpuolustustahtoa, lisää reservin majuri Tapio Paappanen, joka on Keski-Suomen reserviläispiirin toiminnanjohtaja.

Laukaan reserviläiset juhlii 60-vuotisuuttaan tänään sunnuntaina, reserviläispiiri viikkoa myöhemmin.

Piirin jäsenmäärä on pysynyt viimeiset kymmenen vuotta suhteellisen tasaisena eli hieman vajaassa 2 000:ssa. Laukaassa maksavia jäseniä on viitisenkymmentä. Piiritasolla reserviläistoimintaan osallistuu myös kymmeniä naisia, joista osa on käynyt vapaaehtoisen asepalveluksen.

Muiden yhdistysten tavoin myös reserviläiset ottavat mielellään riveihinsä uusia jäseniä. Erityisen tervetulleita ovat varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet nuoret, joilla armeijan tavat ja käytänteet ovat vielä tuoreessa muistissa.

Koska reserviläistoimintaan kuuluu olennaisena osana ampuminen ja asekoulutus, ei jäseniksi oteta välttämättä kaikkia halukkaita.

– Emme teetä jäseniksi pyrkivästä turvallisuusselvitystä, vaan luotamme ihmistuntemukseemme ja siihen, että tiedot mahdollisista riskitekijöistä kantautuvat tietoomme ennalta, Paappanen ja Heikkinen kertovat.

Ampumisen lisäksi reserviläiset osallistuvat sekä omiin harjoituksiin että Puolustusvoimien aluetoimiston vetämiin harjoituksiin, joissa keihäänkärkinä toimivat maakuntakomppaniat Suomenselkä ja Päijänne.

Yksi aktiivisimmista on Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta, joka harjoittelee keskenään esimerkiksi asutuskeskustaisteluita.

Reserviläiset huolehtivat osaltaan sotaveteraanien perinnön vaalimisesta. Suuri yleisö näkee tämän muun muassa joulun kunniavartioissa sankarihaudoilla sekä lipunkantajina veteraanijuhlissa.

Esimerkiksi Uuraisilla saatiin taannoin tehtyä talkootyönä pitkälti toista sataa havuseppelettä sankarihaudoille.

Reserviläispiirin toiminnanjohtaja Tapio Paappanen on jo 15 vuoden ajan ollut sotahistorian oppaana Karjalan kannaksella Keuruun lukion historiakurssilaisille.

Paikan päällä 15- ja 16-vuotiaat pääsevät omin silmin näkemään ja kokemaan kesän 1944 taisteluiden ratkaisupaikat jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan.

– Nuoret pohjustavat matkaa ja keräävät tietoja ennalta ja esittävät työt paikan päällä. Hienoja esityksiä olen päässyt todistamaan muun muassa Äyräpään harjulla vieraillessamme, Paappanen toteaa.