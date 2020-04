Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laajentaa koronatestausta – nyt testiin pääsee myös lievistä oireista kärsivä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laajentaa koronatestausta maakunnassa, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva. Taustalla on tuore Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ohjeistus sairaanhoitopiireille.

Uuden ohjeen mukaan testeihin pitäisi ohjata kaikki ne sairaalan ja terveyskeskusten päivystyspotilaat, joilla on koronainfektioon sopivia oireita tai joilla on muuten lääkärin arvion perusteella syytä epäillä tartuntaa.

Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa. Oireettomilta henkilöiltä testejä ei oteta.

Tähän saakka Keski-Suomessa ei ole testattu lieväoireisia potilaita julkisessa terveydenhuollossa. Niinpä Keski-Suomessa on otettu moniin muihin maakuntoihin verrattuna vähän koronatestejä.

Nyt myös lieväoireisilla potilailla on siis oikeus hakeutua koronatestiin julkiseen terveydenhuoltoon. Palonevan mukaan Keski-Suomessa on valmius kasvattaa testimääriä sairaalassa ja terveyskeskuksissa huomattavasti nykyisestä. Tähän mennessä testejä on tehty julkisella puolella pääsääntöisesti enimmillään joitakin kymmeniä päivässä.

Palonevan ohje koronatartuntaa epäilevälle potilaalle on, että testiin hakeudutaan ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai omaan työterveyteen, jos työterveys on järjestänyt testausmahdollisuuden.

Julkisella puolella koronatestejä tekevät Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Äänekosken, Saarijärven ja Pihtiputaan terveyskeskukset sekä keskussairaalaan päivystys.

Laukaan ja Äänekosken terveyskeskuksissa otetaan näytteitä myös viikonloppuisin. Näytteenottopisteitä lisätään lähiaikoina, kun testauskapasiteettia on saatu lisää.

Keski-Suomessa yksityisen terveydenhuollon puolella koronatestejä tekevät Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna.

Sairaalan päivystykseen koronatestiin kannattaa hakeutua, jos oireet ovat vaikeita, kuten jos niihin liittyy keuhkokuumetta.

– Kaikkein tärkeintä on, että koronatestiin terveyskeskukseen tai sairaalan päivystykseen ei koskaan hakeuduta noin vain, vaan aina soitetaan ensin oman terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen tai toissijaisesti keskussairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117. Näin vältytään tilanteilta, joissa koronaviruksen kantaja tartuttaa muita potilaita, painottaa Paloneva.

Sekä terveysasemilla, että Keski-Suomen keskussairaalassa päätöksen näytteenotosta tekee lääkäri. Keski-Suomen keskussairaalassa koronanäyte otetaan erillisessä näytteenottopisteessä ensisijaisesti virka-aikana kello 7.30–15.30. Keskussairaalassa näytteidenottopiste on avoinna myös viikonloppuisin.

Paloneva sanoo, että koronatestissä voi hyvin käydä omalla terveysasemalla arkipäivänä. Tämä on ensisijainen suositus, jotta sairaalan päivystys ei ruuhkaantuisi lieväoireisten potilaiden testeistä.

Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemien keskitetty koronaneuvonta toimii numerossa 014 266 0133. Numerosta vastataan arkisin kello 8–16.

Toinen erittäin tärkeä ohje on Palonevan mukaan se, että koronatestissä käyneen ihmisen on pysyttävä karanteeninomaisissa oloissa kotona niin kauan, kun testin tulos valmistuu, tyypillisesti noin kahden päivän ajan.

– Ei siis voi käydä testissä ja lähteä sen jälkeen ruokakauppaan, vaan jos on koronaepäily, on syytä pysyä kotona, Paloneva sanoo.

Toistaiseksi koronatilanne on Keski-Suomessa rauhallinen. Sairaalahoidossa on Palonevan mukaan yksittäisiä potilaita.

Keski-Suomen keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa otetut näytteet tutkitaan Fimlabin Tampereen laboratoriossa. Jyväskylästä näytteet tutkimusta varten lähtevät joka päivä aamupäivällä. Siksi illalla tai yöllä näytteenottoon hakeutuminen ei nopeuta vastausten saamista. Arkipäivisin näytteitä lähetetään Tampereelle myös iltapäivällä.