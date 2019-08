Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kiista ratkesi – vaativia leikkauksia varten aiotaan perustaa useammassa sairaalassa leikkaavia tiimejä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) välejä hiertänyt kiista vaativista syöpäleikkauksista on vihdoin saatu sovittua.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen kertoo, että KYSin erityisvastuualueen (erva) poliittista- ja virkamiesjohtoa eri sairaanhoitopiireistä oli koolla Mikkelissä heinäkuussa. Tällöin sovittiin, että vaativia leikkauksia tekemään perustetaan tiimejä, jotka voivat leikata useammassa sairaalassa KYS-ervan alueella.

Tiimimallia esitetään myös erva-alueen sairaanhoitopiirien valtuustoille, joiden on tarkoitus hyväksyä malli ja koko erva-aluetta koskeva järjestämissopimus.

– Tiimimalli tarkoittaa sitä, että vaativa leikkaustoiminta on mahdollista useammassa sairaalassa, jos tiimillä vain on riittävä asiantuntemus, Kinnunen sanoo.

Kiista leikkauksista syntyi pari vuotta sitten voimaan astuneen niin kutsutun keskittämisasetuksen takia, joka vaati muun muassa, että tiettyjä vaativia – kuten vatsan ja rintakehän alueen sekä gynekologisia – syöpiä saa leikata vain yhdessä sairaalassa erva-alueella.

Osa leikkauksista oli sellaisia, joita Keski-Suomessa tehtiin enemmän kuin Kuopiossa, eikä Keski-Suomi halunnut luopua osaavasta leikkaavasta henkilöstöstään. Täällä myös pelättiin päivystysvalmiuden huononemista, jos osaajakato olisi toteutunut. Nyt esillä olevalla sopimusluonnoksella osaajat saataisiin pidettyä Keski-Suomessa.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole varmaa, meneekö esitys läpi ministeriössä. Ajatus leikkaavista, sairaaloita kiertävistä tiimeistä on ollut esillä aiemminkin, ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on mallin jo kertaalleen torpannut. Kinnunen on optimistinen, että malli menee läpi, sillä heinäkuun kokouksessa oli paikalla myös sosiaali- ja terveysministeriön johtoa.

– Olennaista on, että meillä on koko erva-alueella tästä yhteneväinen näkemys, vaikka malli ei ihan tarkalleen täytä keskittämisasetuksen linjauksia, Kinnunen sanoo.

STM:n hyvinvointi- ja palveluosaston päällikkö Tuija Kumpulainen ei kuitenkaan suoralta kädeltä näytä vihreää valoa KYS-ervan hankkeelle.

– Pyydämme sopimuksen nähtäväksi ja arvioimme, onko jokin muuttunut entiseen verrattuna. Lähtökohtaisesti liikkuvaa tiimiä ei ole katsottu asetuksen mukaiseksi, ja leikkauksissa on kyse muustakin kuin pelkästä leikkaamisesta. On leikkausta edeltävät toimenpiteet, patologia ja niin edelleen, Kumpulainen huomauttaa.

Kiistan takia Keski-Suomella ei ole ollut lain vaatimaa järjestämissopimusta, jolla sovittaisiin tehtäväjaosta erva-alueella.