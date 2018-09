Keski-Suomen sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmän hankinta voi jatkua – kilpailutuksesta valittanut yritys veti valituksensa pois

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden potilastietojärjestelmän hankinta voi jatkua muutaman kuukauden viivästyksen jälkeen.

Markkinaoikeus on tällä viikolla myöntänyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja sen yhteistyökumppaneille luvan jatkaa kilpailutusprosessia.

Markkinaoikeuteen hankintaan liittyvästä välipäätöksestä valituksen tehnyt, kolmen parhaan joukosta pudonnut yritys on vetäytynyt oikeuskäsittelystä, joten asiaa ei tulla käsittelemään oikeudessa. Valituksen takia kilpailutusprosessi oli jumissa huhtikuusta saakka.

Kilpailutus jatkuu nyt kolmannella neuvottelukierroksella ja tuotevertailulla. Kilpailutuksessa ovat mukana Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation ja Tieto Finland Oy.

– Päätös oli mieluinen. Nyt pääsemme viivästyksen jälkeen jatkamaan hankintaprosessia. Yritämme tiivistää aikataulun loppua. Teemme hankintapäätöksen helmikuussa, ja järjestelmän käyttöönotto voidaan aloittaa vuoden 2019 aikana, kommentoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Keskisuomalaiselle.

Keski-Suomessa rakennetaan parhaillaan uutta keskussairaala, ja alun perin tarkoitus oli, että uusi tietojärjestelmä saataisiin käyttöön täysimittaisena uuden sairaalan toiminnan alkaessa vuonna 2020. Nyt Kinnunen arvioi, että uusi järjestelmä ei välttämättä ole kokonaan käytössä vielä tuolloin.

– On todennäköistä, että järjestelmä on osittain käytössä uuden sairaalan aloittaessa. Järjestelmän käyttöönotto uudessa sairaalassa on ilman muuta tässä hankkeessa ensisijainen, mutta sitä, kuinka nopeasti käyttöönotto onnistuu, on vaikea arvioida. Kyse ei kuitenkaan ole mistään vuosien viivästyksestä, sanoo Kinnunen.

Elokuussa Kinnunen kertoi Keskisuomalaiselle, että viivästyminen on aiheuttanut yli miljoonan kustannukset sairaanhoitopiirille.

– Ylimääräiset kustannukset aiheutuvat siitä, että prosessiin palkatut henkilöt jatkavat valmistelutyötä koko ajan, Kinnunen sanoi elokuussa.

Markkinaoikeus päätti huhtikuussa keskeyttää väliaikaisesti hankintamenettely ja neuvottelut hankintaan liittyvästä välipäätöksestä tehdyn valituksen vuoksi.

Markkinaoikeus kielsi valittajan oikeussuojaan vedoten hankintamenettelyn jatkamisen kolmen jatkoon päässeen yrityksen kanssa ennen kuin markkinaoikeus antaa asiasta varsinaisen ratkaisun. Nyt kilpailutusprosessi voi jatkua.

KSSHP hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteistyössä Etelä-Savon maakunnan (Essote, Sosteri, Pieksämäki) ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy.