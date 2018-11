Keski-Suomen suurimmat verot pulittaneet keräsivät pottinsa pääomatuloista – koko maassa palkansaajat maksavat leijonanosan

Keski-Suomessa maksavat eniten veroja ymmärrettävästi he, ketkä ovat eniten tienanneet. Kovimmat euromääräiset verot maksettiin Keski-Suomessa pääomatuloista, vaikka veroprosentit nousevat isoissa palkkatuloissa selvästi suuremmiksi. 50 veroprosentin ylittäjiä ei 5 000 eniten veroja maksaneen listalle silti mahdu kuin muutamia.

Vaikka isoista pääomatuloista maksetaan isoja veroja, palkansaajat maksavat koko maassa kuitenkin kaksi kolmasosaa kaikista tuloveroista.

Keski-Suomessa kertyi verotettavaa pääomatuloa viime vuonna noin 453 miljoonaa euroa ja ansiotuloa noin 5,8 miljardia euroa. Kymmenen eniten veroja maksaneet maksoivat veroja yhteensä 14,3 miljoonaa euroa, mistä suurimman yksittäisen osuuden Timo Akselin noin 5,4 miljoonalla eurollaan.

Vain yksi pieni poikkeama kymmenen kärjessä -listalla on, kun verrataan tuloja ja maksettuja veroja. Kymmenenneksi eniten tienannut Janne Hakala-Ranta on veronmaksajana kahdestoista, ja kymppikärkeen taas nousee kahdeksannelle sijalle 13:nneksi eniten tienannut Tommi Mäkinen.

Mäkisen veroprosentti on kymmenen keskisuomalaisen kovimman veronmaksajan selkeästi korkein, 46,4. Muiden veroprosentti on yli kymmenen prosentti­yksikköä matalampi ja pääasiassa 34:n tietämillä. Merkittävä ero johtuu siitä, että Mäkisen tuloista valtaosa on ansiotuloa, kun taas muilla valtaosa on pääomatuloa.

Mäkinen jää silti vielä jälkeen UPM:n johtajiin kuuluvasta Petri Hakasesta, jonka veroprosentti oli korkeinta kärkeä, 53,3.

Maksamillaan 450 000 euron veroilla Hakanen nousee veronmaksulistassa sijalle 23, kun hän on kokonaistulolistalla 843 000 euron tuloillaan vasta sijalla 34. Hänellä ei ollut euroakaan pääomatuloja, ja verottaja vei yli puolet ansioista. Pelkillä pääomatuloilla verotus jää noin kolmannekseen tuloista.

50 prosentin rajaan verotuksessa yltää vain kourallinen keskisuomalaisia. Heidän joukossaan ovat muun muassa ansiotuloistaan verotettavat tehtaanjohtajat Jari Rautjärvi Valtrasta ja Jari Vähäpesola Valmetilta.

Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola maksoi 806 542 euron ansiotuloistaan ja 10 346 pääomatuloistaan veroja 51,4 prosenttia.

– Verot on maksettava niin kuin ne Suomessa on määrätty maksettavaksi. Veroaste on kova, Vähä­pesola kommentoi lyhyesti.

Hän ei halunnut ottaa kantaa ansio- ja pääomatuloverotuksen keskinäiseen kohteluun Suomessa.

Pääomatulon verotus on Suomessa progressiivista. Vuosina 2016–2018 pääomatulosta peritään 30 prosenttia veroa aina 30 000 euroon asti. Tämän ylittävältä osalta peritään 34 prosenttia. Vaihtelua ei ole.

Ansiotulovero taas vaihtelee laajalla skaalalla tulojen ja vähennysten mukaan. Ylin valtion tulovero on 31,5 prosenttia.

Pääomatuloja tienataan Suomessa selvästi vähemmän kuin ansiotuloja. Viime vuonna verotettavia pääomatuloja kertyi 10,5 miljardia euroa. Ansiotuloja kertyi 129 miljardia euroa, josta palkkatulojen osuus oli kaksi kolmannesta.