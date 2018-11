Keski-Suomen vedet matalammalla kuin koskaan – Asiantuntija: "Tämä on ääritapausten vuosi''

Keskisuomalaiset ovat äimistelleet loppusyksyn aikana maakunnan järvivesien mataluutta.

Esimerkiksi Jyväskylän Rantaraitin kiertäjät ovat huomanneet, että Ylistönrinteen kohdalle Jyväsjärven vesirajaan on ilmestynyt paljon puukeppejä ja -säleitä. Ilmeisesti puusilppu on kuitenkin ollut rannassa vuosikymmeniä, aiemmin se vain on pysynyt veden pinnan alapuolella. Samalla paikalla toimi Porin tulitikkutehdas, joka rakennettiin vuonna 1919 ja se tuhoutui palossa vuonna 1961.

Keski-Suomen ely-keskuksen vesistötarkastaja Petteri Kemppi vahvistaa, että eri puolilla maakuntaa on mitattu poikkeuksellisen matalia veden korkeuksia. Ely-keskuksella on noin 30 mittauspaikkaa, joista osan mittaushistoria ulottuu vuoteen 1910.

– Tänä syksynä on saatu ainakin joitakin mittaushistorian alimpia tuloksia ajankohtaan nähden, Kemppi kertoo.

Veden korkeus vaihtelee järvestä riippuen. Esimerkiksi Palokkajärven pinta on korkeammalla kuin tavallisesti, Päijänne on puolestaan poikkeuksellisen matalalla.

Poikkeuksellista on myös käänne järviveden määrässä. Vielä toukokuussa Keski-Suomessa kärsittiin tulvista, kun takana oli runsasluminen talvi.

– Tämä on ollut ääritapausten vuosi. Ensin järvivedet olivat ennätyksellisen korkealla, sen jälkeen on ollut pelkkää laskua. Eihän tässä ole satanut juuri lainaan, Kemppi puntaroi.

Järviveden mataluus perustuu ennen kaikkea sateiden määrään, veden haihdunta on Kempin mukaan suunnilleen vakio. Nyt järvet pysyvät harvinaisen matalalla ensi vuoden puolelle asti, sillä vettä ei enää ehdi sataa ennen järvien jäätymistä niin paljon, että tilanne normalisoituisi.

Entä mitä väliä järvivesien mataluudella on? Ei välttämättä juuri mitään. Järvien ekosysteemi on tottunut siihen, että vettä on välillä enemmän välillä vähemmän.

– Oikein pienissä lammikoissa voi tulla kalakuolemia, jos vesi menee kovin matalaksi ja hapen määrä vähenee, Kemppi sanoo.

Lisäksi veden korkeus voi vaikuttaa rannalla asuvien tai mökkeilevien elämään. Laitureilta veteen kulkeminen voi vaikeutua tai vesipumpun putken päätä voidaan joutua siirtämään.