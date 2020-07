Keski-Suomessa ei todettu uusia koronatartuntoja – koko maassa tartuntojen määrä jopa pieneni

Keski-Suomessa ei ole todettu torstaina yhtään uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koko maassa tautitapausten määrä putosi kolmella keskiviikosta. Suomessa on nyt varmistettu yhteensä 7 293 koronavirustartuntaa. Luvun pienentyminen johtuu THL:n muuttuneesta tilastointitavasta.

Koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on tähän asti ollut kolme kuukautta. Jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Nyt yhdistämisen aikaväli on muutettu vuodeksi.

Keski-Suomessa on kevään ja kesän aikana todettu 137 koronavirustartuntaa.