Keski-Suomessa ei uusia koronavirustartuntoja

Koronavirustilanne jatkuu Keski-Suomessa rauhallisena, sillä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei ilmoittanut torstaiaamuna yhdestäkään uudesta tartunnasta.

Tartuntojen kokonaismäärä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä sata. Toukokuu on ollut tartuntojen suhteen varsin hiljainen, sillä uusia tapauksia on ollut vain kolme.

KSSHP päivittää tartuntatilastoaan joka päivä noin kello 11. Tartuntaluvut näkyvät tilastossa näytteiden valmistumispäivän mukaan.

Jämsäläisten ja kuhmoislaisten testitulokset eivät ole mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilastoissa, sillä paikkakunnat kuuluvat nykyään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.