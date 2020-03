Keski-Suomessa etsitään kuumeisesti koronavirukseen sairastuneen lähikontakteja – "Viimeistään huomenna tiedämme", sanoo sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen kertoo, että kahden Suomesta koronavirustartunnan saaneen ihmisen lähipiiri ja mahdolliset altistuneet on pystytty jo selvittämään, sen sijaan yhden Italiasta tulleen henkilön lähipiirissä mahdollisia altistuneita henkilöitä selvitetään paraikaa.

– Viimeistään huomenna tiedämme niistä enemmän, Kinnunen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lähikontakteilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat oleskelleet tartunnan saaneen kanssa kasvotusten tai samassa huoneessa yli 15 minuuttia. Tällaisia ovat esimerkiksi perheenjäsenet ja matkaseurue.

Keski-Suomessa on päivitetty pandemiasuunnitelmaa. Kinnusen mukaan maakunnassa on hyvin varustauduttu siihenkin mahdollisuuteen, että sairastuneita tulee reilusti nykyistä enemmän.

– Sairaansijat riittävät. Jos sairaalahoitoa vaativia potilaita tulisi paljon, elektiivistä toimintaa ajettaisiin sairaalassa alas sitä mukaan kuin tarvetta on, Kinnunen sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, että useimmat koronaviruspotilaat eivät vaadi sairaalahoitoa.

Suomessa oli maanantaihin mennessä vahvistettu 30 koronavirustartuntaa (covid-19). Niistä 23 liittyy matkailuun. Jatkotartuntoja on seitsemän. Valtaosa tapauksista (17) oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Pirkanmaalla tapauksia on viisi, muissa sairaanhoitopiireissä on todettu yksittäisiä tapauksia. Keski-Suomen kolme uutta tartuntaa eivät kuitenkaan sisälly näihin lukuihin.

Koronavirusinfektion mahdollisuus on tärkeää tutkia kaikilta henkilöiltä, jotka täyttävät THL:n terveydenhuollon toimenpideohjeessa mainitut näytteenottokriteerit. Suomessa on tutkittu maanantaihin mennessä noin 650 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.