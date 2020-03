Keski-Suomessa havaittu testeissä neljä uutta koronatartuntaa – koko maassa 1 384 varmistettua tapausta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on havaittu tiistaina neljä uutta koronatartuntaa.

Yhteensä laboratoriovarmennettuja koronavirustartunnan saaneita potilaita on maakunnassa nyt 50.

Tartuntojen määrä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, sillä vähäoireisia ihmisiä ei enää testata, elleivät he ole sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

Koko Suomessa on todettu yhteensä 1 384 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tapauksien määrä on lisääntynyt 71:llä eilisestä, jolloin tapauksia kerrottiin olevan 1 313. Vahvistetuista tartunnoista nyt tasan 52 prosenttia on todettu miehillä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on varmistunut 37 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä alueella on todettu nyt 819 koronavirustartuntaa, Hus kertoo.

