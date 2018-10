Keski-Suomessa herätään perjantaina kosteissa merkeissä – tiedossa jopa räntäsadetta

Keski-Suomi heräsi torstaina rapsakan kirkkaaseen syyspäivään. Hyviä ulkoilukelejä riittää maakunnassa iltaan asti, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman.

– Laajalti vaihtelevan selkeää luvassa. Pilvilauttoja liikkuu alueen yli, ja sää on poutaista.

Perjantaina aamu ei ole yhtä auvoisa. Kylmän, pakkasen puolelle valahtavan yön jälkeen lännestä saapuu ennusteen mukaan saderintama, joka yltää Keski-Suomen taivaallekello kuuden ja kahdeksan välillä.

– Siinä yhteydessä saattaa sitten maakunnan pohjoisosassa ihan se sateen alku olla osittain räntää, Bergman kertoo.

– Vedeksi se sitten siinä kyllä nopeasti muuttuu aamun aikana.

Perjantain edetessä kelit poutaantuvat, ja iltapäivällä pilvipeitekin rakoilee Keski-Suomen yllä. Lämpötila kohoaa 5–10 asteen välille.

– Lauantaina on etupäässä poutaista säätä ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila on siinä kymmenen asteen tienoilla. Sunnuntai on Keski-Suomessa myös pitkälti samanlainen päivä, tosin lämpötilat tippuvat lauantaista hiukan. Ennuste lupailee 5–10 astetta, Bergman arvioi.

Alkuviikosta sää lämpenee kokonaisvaltaisesti. Päivisin 10 plusasteen raja ylittynee useampana päivänä, Bergman kertoo.