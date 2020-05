Keski-Suomessa jälleen nollapäivä koronatartunnoissa – katso tilanne kunnittain

Koronavirustilanne jatkuu Keski-Suomessa rauhallisena, sillä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei ilmoittanut perjantaiaamuna yhdestäkään uudesta tartunnasta.

Tartuntojen kokonaismäärä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä sata. Toukokuu on ollut tartuntojen suhteen varsin hiljainen, sillä uusia tapauksia on ollut vain kolme. Viimeksi uudesta koronatartunnasta on kerrottu tiistaina.

KSSHP päivittää tartuntatilastoaan joka päivä noin kello 11. Tartuntaluvut näkyvät tilastossa näytteiden valmistumispäivän mukaan.

Jämsäläisten ja kuhmoislaisten testitulokset eivät ole mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilastoissa, sillä paikkakunnat kuuluvat nykyään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa Keski-Suomen koronatapausten kokonaismäärä on 130.

THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin luvut poikkeavat hieman toisistaan, sillä THL:n lukuihin päätyvät kaikki keskisuomalaisilla ihmisillä todetut tartunnat, sairaanhoitopiiri taas raportoi vain Keski-Suomessa todetut tapaukset.

Suomessa on nyt 6 228 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 83 uutta tartuntaa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut eilisten tietojen mukaan 287 ihmistä. THL:n on määrä kertoa uusimmat tiedot koronakuolemista myöhemmin tänään.