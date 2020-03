Keski-Suomessa kaksi uutta koronatartuntaa – nyt tapauksia yhteensä 19

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu perjantaina kaksi uutta koronavirustapausta. Näin ollen varmistettuja koronavirustartuntoja on yhteensä 19. Luku ei kuitenkaan kerro sairastuneiden kokonaismäärästä, sillä vähäoireisia ei enää testata. Tartunnan saaneita on todennäköisesti huomattavasti enemmän.

Tänään saatujen tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa koronaviruksen varalta testattuja on 6 500, joista positiivisia 450, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:n tiedotustilaisuudessa.

Hän kertoi myös, että tänään kerättyjen THL:n tietojen mukaan vuodehoidossa on 17 potilasta, tehohoidossa viisi, kotiutettuja on pari kappaletta, eikä tiedossa ole kuolemantapauksia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että testauskapasiteettia tullaan nostamaan 2 300:een päivässä. Aiempi maksimikapasiteetti 1 500 päivässä.