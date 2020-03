Keski-Suomessa kolme uutta koronavirustartuntaa – Husin alueella jälleen ennätysmäärä: 71

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu sunnuntaihin mennessä kolme uutta koronavirustapausta, sairaanhoitopiiri kertoo verkkosivuillaan. Näin ollen varmistettuja koronavirustartuntoja on nyt yhteensä 23.

Luku ei kuitenkaan kerro sairastuneiden kokonaismäärästä, sillä vähäoireisia ei enää testata. Tartunnan saaneita on todennäköisesti huomattavasti enemmän.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa todettiin lauantaina valmistuneissa testauksissa 71 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri kertoo verkkosivuillaan. Edellisenä päivänä todettiin 53 uutta tartuntaa.

Lauantaina todettujen uusien tartuntojen määrä on toistaiseksi suurin, joka on todettu yhden päivän aikana Husin alueella. Kaikkiaan koronaviruksen saaneita sairastuneita on sairaanhoitopiirissä 378.

THL kertoo laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja olevan koko maassa lauantaihin mennessä 521. Tähän mennessä raportoiduista koronavirustartunnoista 61 prosenttia on todettu miehillä. Naisten osuus on 39 prosenttia.