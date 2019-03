Keski-Suomessa lähes 30 ehdokasta enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa – katso tästä kaikki Keski-Suomen ehdokkaat ja heidän vaalinumeronsa

Huhtikuun eduskuntavaalien viralliset ehdokaslistat julkaistiin torstai-iltana. Keski-Suomessa ehdokkaita on kaikkiaan 153. Ehdokasmäärä kasvoi vuoden 2015 eduskuntavaaleista, sillä neljä vuotta sitten ehdokkaita oli Keski-Suomesta 127.

Lähes kaikki nykyiset eduskuntapuolueet lähtevät vaaliin Keski-Suomessa täydellä 14 ehdokkaan listalla. Sinisellä tulevaisuudella ehdokkaita on 10 ja Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liikkeellä 9. Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ei asettanut Keski-Suomeen yhtäkään ehdokasta.

Ehdokaslistan erikoisuus on kansanedustaja Harry "Hjallis" Harkimon vetämä Liike Nyt, jolla on Keski-Suomessa kuusi ehdokasta yhteislistalla. Liike Nyt ei ole rekisteröitynyt puolueeksi, joten sen ehdokkaat ovat joutuneet muodostamaan kukin omat valitsijayhdistyksensä. Ehdolle päästäkseen he ovat kaikki joutuneet keräämään 100 kannattajakorttia.

Keski-Suomen vaalipiirilautakunnan sihteeri Mikael Juujärvi muistelee, että valitsijamiesyhdistysten yhteislistaa ei ole Keski-Suomen vaalipiirissä nähty ainakaan kolmissa edellisissä vaaleissa.

Eduskuntaan pyrkii tänä keväänä ensimmäistä kertaa kuusi puoluetta, joista viidellä on ehdokkaita Keski-Suomessa. Kansalaispuolueella ehdokkaita on viisi. Feministisellä puolueella, Eläinoikeuspuolueella ja Suomen Kansa Ensin -puolueella on kullakin yksi ehdokas. Myös Seitsemän tähden liike pyrkii ensimmäistä kertaa eduskuntaan, vaikka sillä onkin tällä hetkellä yksi istuva kansanedustaja.

Vanhemmista eduskunnan ulkopuolisista puolueista Suomen Kommunistisella puolueella on 11 ehdokasta, Piraattipuolueella yhdeksän ehdokasta ja Kommunistisella työväenpuolueella yksi ehdokas.

Lisäksi valitsijamiesyhdistyksen kautta ehdolla on Petri Hirvimäki Nukkuvien puolueesta.

Katso alta Keski-Suomen virallinen ehdokaslista:

Vasemmistoliitto

2 Abbey, Paul, suunnittelija, Jyväskylä

3 Harlamow, Ari, muurari, Jyväskylä

4 Hirsjärvi, Irma, FT, tutkija, Jyväskylä

5 Jetsu, Kati, sairaanhoitaja, varapääluottamusmies, Jyväskylä

6 Karppinen, Sonja, erityispedagogiikan opiskelija, baarityöntekijä, Jyväskylä

7 Kautto, Juho, puutarhuri, Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja, Äänekoski

8 Käppi, Matleena, biologian opiskelija, muusikko, Jyväskylä

9 Lehtonen, Tiia, koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Laukaa

10 Nylander, Helge, sähköasentaja, Karstula

11 Plath, Vesa, läänintaiteilija, Jyväskylä

12 Pollari, Marjut, myyjä, Saarijärvi

13 Rantanen, Iida, rakennusmestariopiskelija, Jämsä

14 Tiainen, Eila, toimittaja, FM, Jyväskylä

15 Volanen, Matti Vesa, koulutustutkija, psykologian tohtori, Jyväskylä

Vihreät

16 Aalto, Touko, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja, Jyväskylä

17 Forsgrén, Bella, opiskelija, Jyväskylä

18 Helle, Ilona, filosofian maisteri, biologi, Jyväskylä

19 Holmberg, Nico, sosiaaliohjaaja, potilaskuljettaja, Jyväskylä

20 Ketola, Tarmo, filosofian tohtori, akatemiatutkija, Petäjävesi

21 Liinalampi, Tommi, filosofian maisteri, TE-hallinnon asiantuntija, Jyväskylä

22 Lumela, Meri, kasvatustieteen maisteri, rehtori, Jyväskylä

23 Lyytinen, Leena, kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen opettaja, Jyväskylä

24 Mikkonen, Unto, diakoni, sosionomi (YAMK), Keuruu

25 Oksanen, Anu, kauppatieteiden maisteri, elinkeinokoordinaattori, Saarijärvi

26 Seppälä, Ville, kauppatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Jyväskylä

27 Tuokko, Irina, kasvatustieteen kandidaatti, eduskunta-avustaja, Jyväskylä

28 Vestola, Hannele, filosofian maisteri, lehtori, Laukaa

29 Vierinen, Anna-Kaisa, yhteiskuntatieteiden maisteri, TE-hallinnon asiantuntija, Jämsä

Kansalaispuolue

30 Kultalahti, Reima, mekaanikko, Rautalampi

31 Lohi, Urpo, rakennusinsinööri, yrittäjä, Jyväskylä

32 Neuvonen, Hannele, opiskelija, metallityöntekijä, Äänekoski

33 Nissinen, Timo, yrittäjä, personal trainer, Jämsä

34 Varis, Keijo, kauppatieteiden tohtori, hallintotieteiden maisteri, Jyväskylä

Kommunistinen Työväenpuolue

35 Häkkilä, Osmo, kirvesmies, Kuhmoinen

Keskusta

36 Honkonen, Petri, kansanedustaja, filosofian maisteri, Saarijärvi

37 Hovila, Sari, opetushoitaja, Joutsa

38 Jalkanen, Olli-Pekka, agrologi, yrittäjä, Konnevesi

39 Kalmari, Anne, kansanedustaja, maatalousyrittäjä, Kivijärvi

40 Karjula, Johanna, kasvatustieteen maisteri, Jyväskylä

41 Kiiskinen, Maarit, yrittäjä, kauppatieteiden tohtorikoulutettava, Laukaa

42 Kuntsi, Tuulia, kasvatustieteen maisteri, apulaisrehtori, Jyväskylä

43 Könttä, Joonas, yhteiskuntatieteiden maisteri, diplomaatti, Jyväskylä

44 Lehtomäki, Pertti, toimitusjohtaja, yrittäjä, Multia

45 Neittaanmäki, Petri, yhteiskuntatieteiden maisteri, varapuhemiehen erityisavustaja, Jyväskylä

46 Nissinen, Eino, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kyyjärvi

47 Paloniemi, Aila, kansanedustaja, toimittaja, Jyväskylä

48 Uusipaasto, Tarja, maa- ja metsätieteiden maisteri, maaseutuyrittäjä, Jämsä

49 Vanhala, Mauno, yleislääketieteen professori emeritus, kirjailija, Jyväskylä

Piraattipuolue

50 Eskelinen, Matti, projektitutkija, tohtorikoulutettava, Jyväskylä

51 Hiironen, Mikko, yrittäjä, myyjä, Jyväskylä

52 Hämynen, Miika, sovelluskehittäjä, FM, Jyväskylä

53 Lampila, Arto, Piraattipuolueen varapuheenjohtaja, kulttuurituottaja, Jyväskylä

54 Martikkala, Riku, kemian opiskelija, Jyväskylä

55 Parkkinen, Marko, vanerityöntekijä, Äänekoski

56 Purojärvi, Jonna, yhteiskuntatieteiden opiskelija, Jyväskylä

57 Rantakangas, Eetu, Keski-Suomen piraattien puheenjohtaja, IT-asiantuntija, Jyväskylä

58 Salminen, Esa-Jussi, ulkomaanlehtori, FM, Multia

Seitsemän tähden liike

59 Haavisto, Seppo, diplomi-insinööri, keksijä, Äänekoski

60 Hiltunen, Eetu, vartija, Jyväskylä

61 Kiminki, Simo, ravintolatyöntekijä, opiskelija, Seinäjoki

62 Koskinen, Turo, autonkuljettaja, eläkeläinen, Karstula

63 Paananen, Marjo, työtön, homeopaatti, Pihtipudas

64 Pohjalainen, Jari, rakennusmies, Jyväskylä

65 Ruotsalainen, Harry, aineopettaja, liikenneopettaja, Laukaa

66 Tani, Rosa, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, omaishoitaja, Jyväskylä

67 Valtoaho, Markku, opettaja, Äänekoski

Kristillisdemokraatit

68 Alasippola, Hanna Riikka, sosionomi, projektityöntekijä, Petäjävesi

69 Dachauer, Krista, sairaanhoitaja (AMK), Jyväskylä

70 Ekqvist, Niko, vartija, Keuruu

71 Kauppinen, Roosa-Maria, sairaanhoitaja, Joensuu

72 Korhonen, Aira, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Laukaa

73 Kristiansson, Arvo, henkikirjoittaja, varatuomari, Saarijärvi

74 Kuosmanen, Tomi, ylitarkastaja, Jyväskylä

75 Merihonka, Pirjo, talous- ja matkailusihteeri, Jämsä

76 Ojala, Risto, teologian maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kuhmoinen

77 Puolimatka, Tapio, professori, Jyväskylä

78 Puustelli, Miko, pastori, evankelista, Uurainen

79 Ryynänen, Riitta, hammaslääketieteen lisensiaatti, Keuruu

80 Suni, Hannu, toimitusjohtaja, Viitasaari

81 Visakorpi, Marika, kihlakunnansyyttäjä, varatuomari, Jyväskylä

Suomen Kommunistinen Puolue

82 Jansson, Sami, FM, freelance suomentaja, Jyväskylä

83 Kaikkonen, Riikka, sähkö- ja automaatioasentaja, Jyväskylä

84 Kivistö, Anni, tarjoilija, vuokratyöntekijä, Jyväskylä

85 Lievemaa, Tuovi, opiskelija, Jyväskylä

86 López Sánchez, Miguel, yliopistonopettaja, Jyväskylä

87 Najafi, Hossein, myyjä, Jyväskylä

88 Pesonen, Ville, liikennemyymälätyöntekijä, Jyväskylä

89 Purhonen, Jukka-Matti, opiskelija, Juva

90 Sillman, Aino, eläkeläinen, kodinhoitaja, Jyväskylä

91 Tammela, Tero, kierrätystyöntekijä, Jyväskylä

92 Tynjä, Riitta, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen, Jyväskylä

Suomen Kansa Ensin

93 Penttinen, Marja-Liisa, kassatarjoilija, Jyväskylä

Eläinoikeuspuolue

94 Puttonen, Anne, hevos-, maatalous- ja ohjelmapalvelualan yrittäjä, Vesanto

Feministinen puolue

95 Huttunen, Saara, opettaja, Jyväskylä

Sininen tulevaisuus

96 Keronen, Pirjo, kouluttaja, tulkki, Jyväskylä

97 Kuusjärvi, Minna, kirjanpitäjä, Äänekoski

98 Lääninpää, Pasi, yrittäjä, Jämsä

99 Ratilainen, Janne, rakennusmies, Jyväskylä

100 Salenius, Marita, maatalousyrittäjä, kauppateknikko, Multia

101 Savolainen, Jari, vanerityöntekijä, vanhempi sammutusmies, Jyväskylä

102 Savolainen, Kaija-Liisa, tekstiilihuoltaja, Jyväskylä

103 Tanninen, Kari, DI, Jyväskylä

104 Tuikkanen, Juha, myynninsuunnittelija, Jyväskylä

105 Vimpari, Juha, insinööri, Sininen tulevaisuus r.p. Keski-Suomen piirin puheenjohtaja, Jyväskylä

Kokoomus.

106 Ahola, Lotta, sairaanhoitaja (YAMK), Jämsä

107 Isomöttönen, Katja, perhepäivähoitaja, tradenomi, Jyväskylä

108 Koikkalainen, Emilia, yrittäjä, Keuruu

109 Laakso, Hanna, pastori, Laukaa

110 Loikkanen, Eelis, eduskuntaryhmän viestintäsihteeri, korkeakouluopiskelija, Jyväskylä

111 Lunttila, Tommi, yrittäjä, maa- ja metsätaloustuottaja, Äänekoski

112 Nummelin, Reetta, yrittäjä, rakennusinsinööri, Jyväskylä

113 Siltanen, Tuija, myyntipäällikkö, eläkeläinen, Viitasaari

114 Simonen-Jokinen, Terhi, eläinlääketieteen tohtori, yrittäjä, Karstula

115 Suonperä, Juha, eversti evp, Jyväskylä

116 Wallinheimo, Sinuhe, kansanedustaja, LitM, Jyväskylä

117 Vilkuna-Räsänen, Janiika, europarlamentaarikon avustaja, Jyväskylä

118 Virtaniemi, Aki, sijoittaja, hallituksen puheenjohtaja, Luhanka

119 Väyrynen, Ville, kirurgi, Muurame

SDP

120 Alapiha, Heli, liikuntasihteeri, Karstula

121 Hämäläinen, Jukka, pääluottamusmies, linja-autonkuljettaja, Jyväskylä

122 Kemiläinen, Jarno, vanerityöntekijä, pääluottamusmies, Jyväskylä

123 Kokko, Jani, FM, tohtorikoulutettava, Muurame

124 Kurttila, Tuomas, lapsiasiavaltuutettu, Jyväskylä

125 Muhonen, Siiri, opiskelija, järjestötyöntekijä, Jyväskylä

126 Mäkinen, Riitta, YTM, kansanedustaja, Jyväskylä

127 Peltonen, Tuula, kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, Jämsä

128 Rantanen, Piritta, sairaanhoitaja, Jämsä

129 Rimmi, Sari, YTM, koulunkäynninohjaaja, Uurainen

130 Ruoppila, Ahti, aluejohtaja, Jyväskylä

131 Ruotsalainen, Seppo, käynninvarmistaja, Äänekoski

132 Tuohimaa, Eija, toiminnanjohtaja, Jyväskylä

133 Tuominen, Sami, robotinkäyttäjä, pääluottamusmies, Saarijärvi

Perussuomalaiset

134 Garedew, Kaisa, lähihoitaja, tradenomiopiskelija (AMK), Jyväskylä

135 Hakkarainen, Jamaica, parturi-kampaaja, yliopisto-opiskelija, Jyväskylä

136 Hakkarainen, Teuvo, kansanedustaja, sahuri, Viitasaari

137 Isomäki, Kauko, puhallusvillaurakoitsija, Jyväskylä

138 Kaistinen, Saku, insinööriopiskelija, omaishoitaja, Joutsa

139 Kankaanniemi, Toimi, kansanedustaja, Jyväskylä

140 Koskinen, Satu, hoiva- ja kotipalveluyrittäjä, lähihoitaja, Karstula

141 Kotiaho, Jouni, kuljetusyrittäjä, Jämsä

142 Mäki, Tapani, eduskunta-avustaja, Jyväskylä

143 Oksanen, Harri, teollisuuden kunnossapitäjä, sähköasentaja, Keuruu

144 Pajunen, Kari, piirisihteeri, Muurame

145 Tuominen, Marke, sosiaalialan ohjaaja, eläkeläinen, Äänekoski

146 Tuupainen, Kauko, talousneuvos, eläkeläinen, Jyväskylä

147 Viitala, Markus, logistiikkainsinööri, huoltokoordinaattori, Laukaa

Liike Nyt yhteislista

148 Rummakko, Janne, tarkastaja, yrittäjä, Jyväskylä

149 Nousiainen, Mika, yrittäjä, Jyväskylä

150 El Sayed, Seija, yrittäjä, Jämsä

151 Saarikoski, Markku, yrittäjä, Jyväskylä

152 Merjonen, Päivi, psykologian tohtori, valtiotieteiden ylioppilas, Jyväskylä

153 Lampinen, Kimmo, timpuri, Jyväskylä

Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat

154 Hirvimäki, Petri, Nukkuvien puolue - Nukkuvat ry puheenjohtaja, KTM, Jyväskylä