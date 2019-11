Keski-Suomessa on nyt surkea ajokeli – rekka jumissa Nelostiellä, liikenne ruuhkautuu Jyväskylästä pohjoiseen

Lumi ja räntä ovat tehneet ajokelistä Keski-Suomessa sunnuntai-iltana surkean. Tiet ovat loskaiset ja näkyvyys on etenkin Jyväskylän pohjoispuolella tiheän räntäsateen takia huono.

Esimerkiksi Nelostiellä Jyväskylästä pohjoiseen liikenne ruuhkautui pahasti kello kahdeksan aikoihin. Keskisuomalaisen saamien silminnäkijähavaintojen mukaan rekka oli jäänyt jumiin Tikkakosken ja Puuppolan välille, ja vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella päästiin kulkemaan rekan ohi vain yhtä kaistaa pitkin.

Lisäksi maakunnassa on sattunut useita liikenneonnettomuuksia iltapäivän aikana, mutta henkilövahingoilta on tämän hetkisten tietojen mukaan vältytty. Viranomaistietojen saaminen onnettomuuspaikoilta on kuitenkin vaikeaa, sillä pelastuslaitoksella riittää kiireellisempiäkin töitä kuin tapahtumista tiedottaminen.

KSML.fi seuraa tilannetta