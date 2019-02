Keski-Suomessa paikoin jopa harvinaisen paljon lunta – ennätyksiä ei kuitenkaan vielä hätyytellä

Maisemat ovat tänä talvena Keski-Suomessa normaalia lumisemmat. Paikasta riippuen lumen syvyys on 10–20 cm keskiarvoista suurempi.

– Karkeasti sanoen Keski-Suomen pohjoisosissa lunta on alle 60 cm ja etelä- sekä lounaisosissa yli 60 cm. Esimerkiksi Jyväskylässä lunta on jopa 67 cm, kun taas Viitasaarella 54 cm, luettelee Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomola.

Vaikka lunta on paljon, eivät lumiennätykset kuitenkaan vielä ole Keski-Suomessa paukkuneet, kertoo Ilmastopalvelun meteorologi Hannu Valta.

– Joillakin alueilla lunta on harvinaisen paljon. Se tarkoittaa, että samoja lukemia mitataan noin kerran kymmenessä vuodessa. Kaikkialla ei kuitenkaan päästä harvinaisiin lukemiin, vaikka lunta onkin koko Keski-Suomessa keskiarvoista enemmän.

Esimerkiksi Jyväskylässä ei aivan ylletä harvinaisen lumimäärän rajalle. Jyväskylässä on noin joka viides vuosi yhtä paljon kuin nyt. Muurasjärven ympäristössä lunta on puolestaan harvinaisen paljon.

Koko Suomen lumitilanne on Valtan mukaan harvinaisen tasainen, sillä koko Suomessa lumen syvyys on 40-60 cm.

– Lapissa lunta on normaalia vähemmän ja eteläisemmässä Suomessa lunta on poikkeuksellisen paljon. Tämä johtaa siihen, että lunta on poikkeuksellisen tasaisesti koko maassa, Valta kertoo.

Pakkapäiviä sen sijaan ei ole ollut alkuvuodesta normaalia enempää, vaikka talvi onkin ollut kylmä. Keski-Suomessa on ollut nyt putkeen 25 pakkaspäivää.

– Reilut kolme viikkoa pakkasta putkeen ei ole erikoista alkuvuodesta. Jos mentäisiin pakkaspäivissä reilusti yli kuukauteen, oltaisiin jo harvinaisemmissa lukemissa, Valta toteaa.

Todennäköisesti pakkaspäivien putki kuitenkin katkeaa viikonloppuna, sillä Keski-Suomeen on luvattu lauantaiksi nollakeliä.