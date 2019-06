Keski-Suomessa sinilevähavaintoja aiemmin kuin viime vuosina – ilmoituksia ropisee nyt hyvin erilaisista vesistöistä

Ely-keskuksen limnologin Arja Koistisen mukaan havaintoja sinilevistä on tullut tänä vuonna hiukan aiemmin kuin viime vuosina.

– Ilmoituksia on tullut jo ihan jonkin verran ja näytteitäkin ollaan saatu muutama kappale tässä parin viikon aikana. Ehkä sillä tavalla ollaan pikkaisen aikaisemmassa kun aiempina vuosina.

Koistisen mukaan havaintoja on nyt tullut vähän ympäri maakuntaa.

– Yksittäistä paikkaa, mikä olisi ongelmallinen, on vaikeaa lähteä nimeämään. Havaintoja on kuitenkin tullut hyvin erilaisistakin vesistöistä. Ei voi sanoa, että esimerkiksi pelkästään rehevistä tai karuista vesistä, vaan hyvin eri tyyppisistä on tullut havaintoja.

Elyn uusimman ilmoituksen mukaan havaintoja on tehty Tuomiojärvellä ja Hankasalmen suunnalta. Myös Rutalahdella on runsaasti levää.

– Nämä ovat useimmat aika tavallisia, vuosittaisia kohteita. Päijänteeltäkin asiakasilmoituksia tulee vähän sieltä täältä.

Uimareita Koistinen kehottaa varovaisuuteen. Vettä on hyvä havainnoida, ja jos ei näkyviä leväkukintoja ole vesi on usein uimakelpoista. Kuitenkin Leväseurantakarttoja on hyvä seurata, ja uimista leväisillä vesillä tulisi välttää, vaikkei kukintoja näkyisikään.