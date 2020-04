Keski-Suomessa todettiin kaksi uutta koronatartuntaa – sairaanhoitopiirissä tapauksia nyt yhteensä 85

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on maanantaina todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päivitti aamupäivällä koronavirustartuntaulukkoaan, jonka mukaan todettuja koronavirustartuntoja Keski-Suomessa on nyt yhteensä 85. Taulukkoa päivitetään tartuntanäytteen valmistumispäivän mukaan.

Pääsiäinen on kaikkiaan sujunut sairaanhoitopiirissä koronatilanteen osalta rauhallisesti. Pyhien aikana on todettu yhteensä viisi uutta tartuntaa.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Keski-Suomessa oli sunnuntaina 103 varmistettua koronavirustapausta. Uusia lukuja odotetaan julkaistavaksi kello 12. Päivitämme mahdolliset uudet tiedon tähän juttuun.

THL:n lukujen ero sairaanhoitopiirin lukuihin selittyy sillä, että Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat Keski-Suomen maakuntaan mutta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Jämsässä on sunnuntaihin mennessä havaittu kymmenen koronavirustapausta.

Lisäksi THL:n lukuihin lasketaan myös yksityisen terveydenhuollon toteamat koronavirustartunnat.

Todetut tartunnat ovat kuitenkin vain osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.

Sunnuntaihin mennessä koronavirukseen oli kuollut 56 ihmistä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa oli sunnuntaina koko maassa 235 ihmistä, joista tehohoidossa 77. Enimmillään sairaalassa oli ihmisiä kiirastorstaina, 244. Tuolloin tehohoidossa oli 82 potilasta.

THL:n mukaan koko Suomessa kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia. Tiedot perustuvat vain niihin 36 kuolleeseen, joista on saatavilla tarkempia tietoja.