Keski-Suomessa todettiin testeissä neljä uutta koronavirustartuntaa, koko maassa uusia tapauksia 97

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on havaittu perjantaiaamupäivään mennessä testeissä neljä uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä laboratoriovarmennettuja koronavirustartunnan saaneita potilaita on sairaanhoitopiirissä nyt 67. Tartuntojen kokonaismäärä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, sillä kaikkia vähäoireisia ihmisiä ei enää testata.

Eilen torstaina tapauksia oli sairaanhoitopiirin tähänastinen ennätysmäärä: yhdeksän. Tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona uusia tapauksia oli neljä kumpanakin päivänä.

Koko maassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uusia koronavirustartuntoja on 97. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt 1 615.

Eniten tartuntoja Suomessa on varmistettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa tartuntoja on nyt 1 015. Yli sata varmistettua tartuntaa on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa lukema on nyt 111. Kolmanneksi eniten tartuntoja (80) on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

THL kertoo myöhemmin perjantaina tarkempia tietoja koronavirukseen kuolleista sekä sairaalahoidossa olevista potilaista. Torstaihin mennessä koronavirukseen oli Suomessa kuollut 19 ihmistä. Sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi torstaina 160 potilasta, joista 65 tehohoidossa.