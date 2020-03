Keski-Suomessa todettu kolme koronavirustartuntaa – yksi tartunta saatu Italiasta, kaksi Suomesta

Koronavirus on saavuttanut myös Keski-Suomen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva vahvistaa, että kolmella henkilöllä on todettu maanantaina koronavirustartunta.

Kaikkien tartunnan saaneiden kunto on Palonevan mukaan hyvä ja he ovat kotihoidossa.

Yksi tartunnan saaneista oli ollut matkalla Italiassa, kaksi muuta olivat saaneet tartunnan Suomessa ja olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa.

Paloneva kertoo, että Keski-Suomessa on yksittäisiä henkilöitä määrätty karanteeniin altistumisen takia.

Suomessa on todettu yhteensä 33 koronavirustartuntaa.