Keski-Suomessa todettu viisi uutta koronatartuntaa – tartuntoja on nyt yhteensä 80 kappaletta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmoitettiin viidestä uudesta todetusta koronavirustartunnasta eilisen jälkeen. Sairaanhoitopiiri julkaisi tuoreimmat tartuntaluvut torstaina aamupäivällä.

Keski-Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 80 koronavirustartuntaa. Todettujen tartuntojen määrä ei kuitenkaan kerro koko kuvaa taudin leviämisestä, sillä kaikkia oireilevia ei testata.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että koronatilanne on Keski-Suomessa pysynyt rauhallisena. Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yksittäisiä potilaita. Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on edelleen hyvin tilaa hoidettaville potilaille.

– Koronaviruspotilaiden kasvun määrään on valmistauduttu hyvin sekä Keski-Suomen keskussairaalassa että eri puolilla maakuntaa. Keskussairaalaan ja maakunnan terveyskeskuksiin on varattu erityisiä potilaspaikkoja infektiopotilaita varten, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsauksessa todetaan.

Koko maassa on todettu 2605 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Uusia tartuntoja on eilisestä 118.

Juttua on täydennetty 9.4. klo 12.09 sairaanhoitopiirin tilannekatsauksella.