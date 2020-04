Keski-Suomessa todettu yksi uusi koronavirustartunta – katso sunnuntain kuntakohtaiset tilastot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on sunnuntaina todettu yksi uusi koronavirustartuntoja. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päivitti aamupäivällä koronavirustartuntaulukkoaan, jonka mukaan todettuja koronavirustartuntoja Keski-Suomessa on nyt yhteensä 83. Taulukkoa päivitetään tartuntanäytteen valmistumispäivän mukaan.

Todetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan. Pääsiäinen on joka tapauksessa sujunut sairaanhoitopiirissä koronatilanteen osalta rauhallisesti. Kolmen päivän aikana on todettu yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Keski-Suomessa on hetkellä 103 varmistettua koronavirustapausta.

Ero sairaanhoitopiirin lukuihin selittyy sillä, että Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat Keski-Suomen maakuntaan mutta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Lisäksi THL:n lukuihin lasketaan myös yksityisen terveydenhuollon toteamat koronavirustartunnat.

Suomen väestöön (5 526 774) suhteutettuna koronatapausmäärien ilmaantuvuus oli lauantaina 53 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tautiin oli lauantaihin mennessä kuollut 49 ihmistä. Toistaiseksi 35 koronan uhrista on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 11, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.