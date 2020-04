Keski-Suomessa todetuissa koronatartunnoissa kolmas nollapäivä putkeen – tällä viikolla varmistui viisi tartuntaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei raportoinut sunnuntaina yhdestäkään uudesta todetusta koronavirustartunnasta. Kyseessä oli kolmas nollapäivä putkeen. Sairaanhoitopiiri raportoi toteamansa koronavirustartunnat päivittäin näytteen valmistumipäivän mukaan kello 11.

Tällä viikolla sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on todettu viisi, kaksi maanantaina ja kolme torstaina. Kokonaismäärä on siten 88. Huomioitavaa on, että todetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, koska kaikkia ei testata.

Jämsän ja Kuhmoisten asukkaiden testitulokset kirjautuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lukuihin.

Lauantaina THL ilmoitti koko maassa todettujen tartuntojen kokonaismääräksi 3 681. Niistä 2 370 on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä.