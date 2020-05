Keski-Suomessa yksi uusi koronatartunta – katso kuntakohtaiset tilastot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Kaikkiaan tartuntoja on sairaanhoitopiirin tilastojen mukaan nyt 99 ja toukokuun aikana niitä on todettu kaksi.

KSSHP päivittää tartuntatilastoaan joka päivä noin kello 11. Tartuntaluvut näkyvät tilastossa näytteiden valmistumispäivän mukaan.

Todetut tartunnat ovat kuitenkin vain osa kaikista tartunnoista, koska kaikkia ihmisiä ei testata. Sairaanhoitopiirissä on linjattu, että COVID-19 -näytteitä otetaan vain niiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita kuten kuumetta, hengenahdistusta, maku- ja hajuaistin katoamista, ripulia sekä yskää tai henkilöiltä, jotka ovat altistuneet tartunnalle.

Jyväskylän vastaava lääkäri Ilkka Käsmä sanoi keskiviikkona Keskisuomalaisen jutussa, että tällä hetkellä lieväoireisiakin pystytään testaamaan.

Jämsäläisten ja kuhmoislaisten testitulokset eivät ole mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilastoissa, sillä paikkakunnat kuuluvat nykyään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastossa oli yksi uusi koronatartunta Keski-Suomessa. THL on raportoinut 129 varmistetusta koronatapauksesta Keski-Suomessa. Lisäksi Jämsässä on 10 tautitapausta.

THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin luvut poikkeavat hieman toisistaan, sillä THL:n lukuihin päätyvät kaikki keskisuomalaisilla ihmisillä todetut tartunnat, sairaanhoitopiiri taas raportoi vain heidän itsensä toteamat tapaukset.

THL:n tilaston mukaan Suomessa on nyt 5 800 varmistettua koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 265.