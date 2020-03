Keski-Suomessa yksi uusista sairastuneista ollut sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina kuudesta uudesta koronavirustapauksesta Keski-Suomessa. Vs. johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan osa tartunnan saaneista on saanut tartunnan ulkomaan matkoilla ja osa on Suomessa saatuja jatkotartuntoja.

– Kaikilla kuudella oireet ovat lieviä ja henkilöt ovat kotihoidossa. Henkilöiden lähikontaktit on kartoitettu ja lähikontaktit ovat karanteenissa, Paloneva kommentoi.

Yksi sairastuneista potilaista on ollut lyhytaikaisessa sairaalahoidossa, mutta siirretty eristykseen kotiin. Muut sairastuneet ovat olleet alusta alkaen hyväkuntoisia ja kotona eristyksessä. Sairaanhoitopiiri jatkaa sairastuneiden ja altistuneiden seurantaa.

Keski-Suomessa on tähän mennessä varmistunut 12 koronavirustapausta.

Palonevan mukaan vielä toistaiseksi tilanne koronaviruksen suhteen on Keski-Suomessa rauhallinen.

– Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että tapauksia tulee lisää, Paloneva kommentoi.

Tähän mennessä sairaanhoitopiirin henkilökunnalla ei ole todettu koronavirustartuntoja.

– Toki on henkilöitä, jotka ovat olleet ulkomailla ja joutuvat tekemään sen vuoksi etätöitä, Paloneva kertoi.

Paloneva ei voinut perjantaina kertoa, kuinka moni henkilö on Keski-Suomessa erityksessä, karanteenissa tai tekee etätöitä ulkomaan matkalta palaamisen vuoksi.

– Joka tapauksessa puhutaan useista ihmisistä. Sen verran voin kertoa, että kokonaisia koululuokkia tai muita isompia yksikköjä ei Keski-Suomessa ole tietojemme mukaan karanteenissa, kommentoi Paloneva.