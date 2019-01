Keski-Suomi kärjessä terveyskeskusten lääkäripulassa – Muuramessa hyvä tilanne, Jyväskylä ei halunnut tietojaan julkisuuteen

Terveyskeskusten lääkäripula kohteli kovimmin Keski-Suomea viime vuonna. Lääkärivaje kasvoi Keski-Suomessa lähes seitsemällä prosenttiyksiköllä. Tilanne heikkeni lähes yhtä lailla Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Keski-Suomen alueella täyttämättä on nyt 30 lääkärin tehtävää. Sen lisäksi tarvetta olisi kaikkiaan 14 uudelle vakanssille, arvioivat kuntien johtavat ylilääkärit.

Keski-Suomen lääkärivaje on nyt reilut 15 prosenttia. Kyseessä on kokonaan hoitamatta olevien lääkärintehtävien osuus kaikista lääkärintehtävistä. Tehtäviin on haettu lääkäriä, mutta haku ei ole tuottanut tulosta.

Tiedot käyvät ilmi Lääkäriliiton tekemästä kyselystä. Siihen tuli vastaus kaikista kunnista.

Kuntien kesken on isojakin eroja siinä, miten pahasti lääkärivaje kunnan terveysasemilla vaikuttaa. Kyselyn mukaan kaikkiaan 60 prosentissa terveyskeskuksista ei ollut viime vuonna lainakaan lääkärivajetta, kun kyselytutkimus tehtiin lokakuussa.

Suurin myönteinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen on tapahtunut Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella, jossa lääkärivaje oli vähentynyt lähes 11 prosenttiyksikköä.

Myös Keski-Suomessa lääkärivaje vaihtelee kunnissa. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen asemilla vaje oli viime lokakuussa viiden lääkärin suuruinen. Kaikkiaan lääkärin virkoja, toimia ja tehtäviä seututerveyskeskuksissa oli 38.

Sen sijaan Muuramessa lääkärivajetta ei terveyskeskuksessa ilmoituksen mukaan ollut. Lääkäreitä siellä on seitsemän.

Perusturvaliikelaitos Saarikassa Saarijärvellä ja Karstulassa lääkärivaje oli neljä, lääkärin tehtäviä ja toimia yhteensä 17.

Äänekoskella vaje oli neljän lääkärin suuruinen, lääkärin tehtäviä kaikkiaan 14.

Osa vastaajista ei halunnut julkisuuteen terveyskeskuskohtaisia tietoja. Ne ovat mukana tutkimuksen kokonaisluvuissa, mutta kuntakohtaisia tietoa lääkärivajeesta ei julkaistu tutkimuksessa.

Esimerkiksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) lääkärivajeesta tai vakanssien kokonaismäärästä ei ole lukumääräisiä tietoja.

Tutkimuksessa julkisia eivät olleet kaikkiaan 38 terveysaseman tiedot koko maassa.

Lääkäriliiton mukaan terveyskeskusten lääkäritilanne heikkeni viime vuonna hieman. Täyttämättömiä lääkärin tehtäviä oli viime lokakuussa terveyskeskuksissa yli 220 kappaletta eli lähes kuusi prosenttia kokonaismäärästä.

Koko maassa lääkäripula kasvoi edellisvuoteen verrattuna vajaan prosenttiyksikön. Tutkimuksen mukaan sekä avoimien virkojen että sijaisten saaminen on vaikeutunut.

Lääkäriliiton mukaan ongelman korjaaminen vaatisi panostamista perusterveydenhuoltoon. Terveyskeskustyötä pitäisi tehdä houkuttelevammaksi, työkuormaa on kohtuullistettava sekä nuoremmille lääkäreille on tarjottava riittävästi senioritukea. Lääkärien koulutusmäärän lisääminen ei liiton mukaan ratkaise terveysasemien lääkäripulaa.