Keskisuomalainen 15.5.1918: Sota on ohi, kahdeksan tunnin työaikalaki kumottava, vaatii Työnantajain keskusliitto

Päivän lehdestä poimittua:

Katseemme ovat suunnatut pääkaupunkiin. Tänään on merkkipäivä. Merkkipäivä monessa suhteessa. Pääkaupungissa tänään pidettävin suurin paraatein lopetetaan vapaustaistelumme. Ja tänään kokoontuu myöskin kapinallisten pääkaupungista häätämä eduskunta jatkamaan keskeytynyttä työtään. Meidän maaseutulaisten toiveet ovat tällä hetkellä tiukasti suunnatut pääkaupunkiin.

Päämaja Helsinkiin. Eilen klo 3 i.p. lähti Mikkelistä ylimääräinen juna Pieksämäen ja Jyväskylän kautta Helsinkiin. Junassa matkusti ylipäällikön päämaja. Itse ylipäällikkö läheisimpineen matkustaa Helsinkiin tänään.

8-tunnin työpäivälaki. Työnantajain keskusliitto esittää sen kumoamista. Hbl. kertoo, että työnantajain keskusliiton puolesta on senaattiin jätetty esitys, missä anotaan, että senaatti ryhtyisi toimenpiteisiin 8-tunnin työpäivälain kumoamiseksi; että sanotun lain soveltaminen heti lakkautettaisiin.

Vapaustaistelun jälkeen. Kenraali Mannerheim saanut Saksan keisarilta II ja I luokan rautaristit.

Ylellisyystavarain tullit. Hallitus on määrännyt ylellisyystavarain ja kahvin tullin korotettavaksi 100:lla sekä tupakan tullin 200:lla prosentilla.

Nainen poliisikonstaapeliksi. Turun ja Porin läänin maaherra on määrännyt neiti Signe Saarisen vakinaiseksi poliisikonstaapeliksi

Suomen vesien puhdistaminen miinoista. Rannikollamme on nykyisin 12-14 trollaajaa puhdistamassa kulkuväylää miinoista. Meriesikunnan ilmoituksen mukaan on tätä tarkoitusta varten merille lähetetty 500 miestä. Suomenlahteen ovat venäläiset meriviranomaiset laskeneet kolme miinavyöhykettä. Laskelmien mukaan nousee miinojen lukumäärä 40 000.

Tietoja Lahdesta. Sotasaalis Lahden tienoilla on tavattoman suuri. Monta sataa vaunullista on ryöstettyä tavaraa saatu takaisin m.m. paljon viljaa ja vaatteita, aseista puhumattakaan.

Englanti ja Suomen itsenäisyys. Englannin asettamat ehdot itsenäisyydellemme. Englanti on Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi asettanut seuraavat ehdot:

1). Suomen hallituksen on toimittava niin, että kaikki saksalaisten Suomen alueella vangitsemat Englannin alamaiset pääsevät vapaiksi.

2). Suomen hallituksen on annettava riittävä takeet siitä, että Suomen puolueettomuus pidetään voimassa ottamalla erikoisesti huomioon, että suomen hallitus antaa täyden turvan kaikille ympärysvaltain alamaisille ja kaikelle Suomen alueella olevalle ympärysvaltain omaisuudelle...

Inon patterit. Kun punakaartin kapinan johdosta välittömästi aihetuvat sotatoimet Suomessa nyt ovat päättyneet, on jäljellä vielä Innon linnoitus, joka on venäläisten (ei Suomen punaisten) hallussa. Linnoitu on saarrettu. Venäläiset tyhjentävät linnotusta laivoilla.

Lue 15.5.1918 Keskisuomalainen Kansalliskirjaston arkistosta.

Suomen sisällissota käytiin 27.1.–15.5.1918. Julkaisemme tuolta aikaväliltä päivittäin näytteen päivän Keskisuomalaisesta sadan vuoden takaa sekä linkin koko lehteen Kansalliskirjaston sivulle. Keskisuomalainen ilmestyi sisällissodan aikaan kuusi kertaa viikossa. Vuoden 1918 uutisia lukiessa kannattaa muistaa, että journalistiset arvot olivat tuolloin kovin toisenlaiset. Keskisuomalainen esimerkiksi seisoi vankasti valkoisten joukoissa.