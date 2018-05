Keskisuomalainen 7.5.1918: Kaikki Suomen kaupungit valkoisilla, säveltäjä Toivo Kuulaa ammuttu

Päivän lehdestä poimittua:

Vapaustaistelu. Haminakin valloitettu. Kaikki Suomen kaupungin nyt valkoisilla. Päämaja ilmoitti myöhään lauantai-iltana: Kotkassa ovat kaikki lautatarhat ja muut tärkeät varastot säilyneet. Punaiset tekivät vain vähistä vastarintaa. Noin 4000 vankia otettiin. Tänään lähetettiin panssarijuna Haminaa vastaan, joka on nyttemmin myös valloitettu. Sielläkin saatiin runsas saalis. Vankeja on noin 200.

Jälkipuhdistus jatkuu. Kotkassa kaapattu 2 venäläistä aselaivaa.

Päämaja ilmoittaa sunnuntaina: Läntinen armeija: Puhdistustyö käy suunnitelman mukaisesti. Saksalaisten kanssa yhteisesti otettu vankimäärä on alinomaa kasvamassa.

Savon armeija: Kenraali Linderin urheat joukot jotka eilen valloittivat Kotkan, kaappasivat 2 venäläistä laivaa, jotka eilen saapuivat, tietämättä, että me olimme miehittäneet Kotkan. Toinen oli aseistetut tykeillä ja kuularuikuilla ja oli tuomassa kivääreitä, toisessa suuremmassa oli ampumatarpeita.

Saksa antanut Venäjälle uuden uhkavaatimuksen. Suomen punaisten johtajat on luovutettava. Mikäli Tampereen lehdille varmalta taholta ilmoitetaan, on Saksa näinä päivinä antanut Venäjälle jyrkkään muotoon laaditun uhkavaatimuksen, jossa vaaditaan Venäjälle paenneiden Suomen maankavaltajien kapinaliikkeen johtajien luovuttamista määrätyn ajan kuluessa. Ellei tätä pyyntöä täytetä, katsoo Saksa olevansa pakotettu ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita pidetään tarpeellisena.

Viapori. Linnoitusalue yhdistetty Uudenmaan lääniin. Senaatti on päättänyt yhdistää Viaporin linnoitusalueen Uudenmaan lääniin.

Helsingistä. Saksalaiset sotilashenkilöt ovat suuren huomion ja myötätunnon esineinä nykypäivien Helsingissä. Heillä on vapaa pääsy m.m. taidenäyttelyihin ja muutamiin kaupungin orkesterin konsertteihin ja heille pidetään luentoja Suomen maasta ja kansasta.

Säveltäjä Toivo Kuulaa ammuttu. Vapun vietossa Viipurin Seurahuoneella ammuttiin Viipurin Musiikin ystäväin johtajaa säveltäjä T. Kuulaa tapaturmaisesti. Luoti sattui toiseen silmään ja tuli ulos päälaesta. Haavoittunutta hoidetaan lääninsairaalassa ja on hänen tilansa sangen heikko.

Vapaussodan ja kapinan muistot talteen. Suomen vapaussota ja sen yhteydessä puhjennut punainen kapina muodostavat ajanjakson, jonka vaikutukset tulevat ratkaisevasti määräämään kansamme kohtalot monet sukupolvet eteenpäin. Erinomaisen tärkeätä sen vuoksi on, että tarkoin kerätään talteen kaikki, mikä voi jollain tavoin valaista näiden tapahtumien syitä, kulkua ja seurauksia. Tällainen keräys- ja talletustoiminta on meidän velvollisuutemme sekä nykyistä että tulevaa sukupolvea kohtaan. Suomen senaatin käskystä on Valtionarkisto tarkoituksensa ja tehtäviensä mukaisesti nyt ryhtynyt järjestämään erityistä Suomen vapaussodan ja punaisten kapinan arkistokokoelmaa...

Lue 7.5.1918 Keskisuomalainen Kansalliskirjaston arkistosta.

Suomen sisällissota käytiin 27.1.–15.5.1918. Julkaisemme tuolta aikaväliltä päivittäin näytteen päivän Keskisuomalaisesta sadan vuoden takaa sekä linkin koko lehteen Kansalliskirjaston sivulle. Keskisuomalainen ilmestyi sisällissodan aikaan kuusi kertaa viikossa. Vuoden 1918 uutisia lukiessa kannattaa muistaa, että journalistiset arvot olivat tuolloin kovin toisenlaiset. Keskisuomalainen esimerkiksi seisoi vankasti valkoisten joukoissa.