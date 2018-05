Keskisuomalainen 8.5.1918: Venäläisten laitosten kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuva omaisuus lasketaan sotasaaliiksi, joka kuuluu valtiolle

Päivän lehdestä poimittua:

Venäläisten laitosten kanssa tehtyihin kontrahteihin, etumaksuihin tahi muihin sopimuksiin perustuva omaisuus kuten halot, niistä suoritetut etumaksu j.m.s. katsotaan sotasaaliiksi ja kuuluvat Suomen Valtiolle, ja on tämän laatuinen omaisuus viimeistään t.k. 15 p:ään mennessä piirissämme Intendenttilaitoksen Jyväskylän Piirikonttorille luovutettava...

Jälkisatoa vapaussodasta. Suomen kansalle maan vapautumisen johdosta. Senaatti on talousosaston kanslian esittelyssä antanut seuraavan tiedotuksen Suomen kansalle: Laillisen yhteiskuntajärjestyksemme tuhoa tarkottava kapinaliike, joka kuluvan vuoden alusta puhkesi ilmiliekkiin, teki Suomen eduskunnan ja sen asettaman hallituksen toiminnan mahdottomaksi maan pääkaupungissa ja Senaatin päätöksestä siirrettiin sen vuoksi hallitus Vaasan kaupunkiin, joka ensimmäisten joukossa vapautui venäläisen sotaväen kannatukseen nojautuva. anarkian vallasta helmikuun 1 p.stä on Suomen senaatti Vaasasta valkoisen Suomen pääkaupungista käyttänyt hallitusvaltaa ja koonnut maan kaikki voimat taisteluun Suomen lopulliseksi vapauttamiseksi Venäjän vuosisataisesta sorrosta ja kapinallisten hirmuvallan kourista...

Suomi puhdas. Kun koko Suomi nyttemmin on puhdistettu punaisista ja heidän apureistaan, on päämaja lakannut antamasta päivittäisiä tietoja. Toistaiseksi on päämaja edelleen Mikkelissä, jossa se Tampereen valloituksen jälkeen on majaillut.

Takavarikoitu sanomalehti. Helsingissä näytenumeronsa julkaissut Matti Paasivuoren uusi lehti "Suomen sosialidemokraatti" on sen sisällyksen vuoksi pantu takavarikkoon.

Puhelinyhteys Helsinkiin. Eilen olimme ensi kertaa asianomaisella luvalla puhelinyhteydessä Helsinkiin, jonne uusi linja on saatu kuntoon ja saimme Sanomalehtien tietotoimistolta jo erittäin tässä numerossa olevia uutisia.

Lue 8.5.1918 Keskisuomalainen Kansalliskirjaston arkistosta.

Suomen sisällissota käytiin 27.1.–15.5.1918. Julkaisemme tuolta aikaväliltä päivittäin näytteen päivän Keskisuomalaisesta sadan vuoden takaa sekä linkin koko lehteen Kansalliskirjaston sivulle. Keskisuomalainen ilmestyi sisällissodan aikaan kuusi kertaa viikossa. Vuoden 1918 uutisia lukiessa kannattaa muistaa, että journalistiset arvot olivat tuolloin kovin toisenlaiset. Keskisuomalainen esimerkiksi seisoi vankasti valkoisten joukoissa.