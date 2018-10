Keskisuomalainen elokuussa 2005: Kaksi bussilastillista Arto Paasilinnan ihailijoita tapasi kirjailijan Karstulassa

Oheinen juttu julkaistiin Keskisuomalaisessa 7.8.2005.

Paasilinnaa tarjotaan pojanpojallekin

Bussilastillinen pääkaupunkiseudulta matkaan lähteneitä kirjailija Arto Paasilinnan ihailijoita kaartaa Karstulan Vahangassa Tuula ja Pauli Perälän tilan pihaan. Vastassa on toinen mokoma, Paasilinnan nimikkoseuran pohjoisen jaoston kyläpäällikkö Markku Volotisen johtamana.

Bussista astuu ulos myös itse kirjailija, joka otetaan vastaan halauksin ja kättelyin. Rohkeimmat lähestyvät taiteilijaa tämän uusin teos kainalossaan pitkin iltapäivää ja saavat toivomansa signeerauksen.

– Tämä on omistettu vain muutama tunti sitten syntyneelle pojanpojalleni, hänen isänsäkin pitää Paasilinnan teoksista, helsinkiläinen Ritva-Liisa Ferin hymyilee ja pistää kirjan laukkuunsa.

Karstulassa kohdanneet kirjailija ja hänen ihailijansa on saattanut yhteen Arto Paasilinnan seura – tällä hetkellä ainut Suomessa toimiva vielä elossa olevan kirjailijan nimikkoseura.

– Lähtökohtana on ollut tuoda esille Arton uraa ja dokumentoida sen kehitystä sekä kotimaassa että maailmalla. Häntä on kohdeltu joskus aika nuivasti mediassa, kielteisestikin, mutta hänen huima kansainvälinen menestyksensä on suomalaisittain ainutlaatuista, seuran hallituksen puheenjohtaja, kirjailija Hannu Hirvikoski toteaa.

Sielunparantaja ansaitsee seuran

Paasilinnan nimikkoseura perustettiin vuonna 1998, ja jäseniä on tällä hetkellä 500–700. Kirjailija itse muistelee olleensa ajatuksesta alkuun ällistynyt.

– Suhtauduin siihen varauksella, sillä eihän nyt eläville kirjailijoille perusteta nimikkoseuroja, hän hymähtää.

Hirvikosken mukaan Paasilinnan kansainväliset rajat ylittävä tuotanto ja satiirikirjallisuuden erinomainen hallinta ansaitsevat nimikkoseuran jo kirjailijan elinaikana.

– Artoa voisi kutsua kansakunnan sielun parantajaksi, joka uskaltaa tarttua myös tabuihin, joten kyllä hän on vähintäänkin seuran arvoinen.

Nimikkoseura myös välittää uutisia ja kertoo tapahtumista nettisivuillaan. Sieltä löytyy ajantasaista tietoa esitelmiin, ja keskustelupalstalla fanit voivat vaihtaa ajatuksia keskenään ja joskus myös Paasilinnan kanssa. Neljästi vuodessa ilmestyy myös kulttuurilehti Rutjanlinna.

Seura ja kirjailija tekevät yhteistyötä tärkeissä asioissa, ja Paasilinna osallistuu mielellään erilaisiin tilaisuuksiin.

– Periaatteena kuitenkin on, että seura elää omaa elämäänsä ja kirjailija omaansa, siinä on tarpeeksi fiksu rako, ettemme törmää, Hirvikoski luonnehtii.

Kattojärjestö kokoaa seurat

Kotimaisten kirjailijoiden nimikkoseuroja on Suomessa viitisenkymmentä, ja viime vuoden alussa nämä saivat oman kattojärjestönsä, Suomen kirjailijanimikkoseurat ry:n.

– Perustaminen oli edistysaskel, sillä kattojärjestö on hyvä irrallisille pikkujärjestöille. Myönteistä palautetta on tullut paljon, järjestön perustamista ajanut professori Katri Sarmavuori kertoo.

Nimikkoseuran kirjailijalle voi perustaa kuka tahansa normaalin yhdistyksen perustamissääntöjä noudattaen.

– Entistä enemmän pitäisi saada nimikkoseuroja myös eläville kirjailijoille, että oltaisiin linkkinä lukijoihin. Tällaisia on suunnitteilla, mutta yhdistyksen perustaminen on aika työlästä ja aikaa vievää, Sarmavuori pohtii.

Arto Paasilinnan omistuskirjoitukset olivat kysyttyjä Karstulassa. Ritva-Liisa Ferin pyysi kirjailijalta signeerausta.