Keskisuomalainen ikuisti sattumalta työparin ensikohtaamisen, josta kehkeytyi rakkaustarina – viisi vuotta myöhemmin Timo kosi Kiiaa Helsinki-Vantaan lentokentällä

­– Ihmettelin, että miten tänne tapahtumaan tulee tyyppi, joka on vasta pari kuukautta sitten tullut taloon. Että tietääköhän se mitään näistä koneista, Timo Saajoranta muistelee.

­– Mutta se olikin sitten Kiia.

Lauantai 4. toukokuuta 2013 oli harmaa päivä. Nokkelasti nimetty Lennokasta menoa lentoasemalla -yleisötapahtuma Jyväskylän Tikkakoskella siivittyi aamupäivän edetessä tuulipuvuntäytteisesti hyvään vauhtiin.

Lentoyhtiö Flyben perämies Timo Saajoranta ja matkustamon esimies Kiia Annitscheff-Branco ohjasivat väkeä tutustumaan kentälle tuotuun Flyben matkustajakoneeseen.

Se oli kaksikon ensimmäinen yhteinen työpäivä. Ensi kertaa he olivat tavanneet toisensa lyhyesti edellisiltana.

­– Päädyttiin sitten Kiian kanssa sinne koneen takaosaan ottamaan ihmisiä vastaan. Ja selkeästi viihdyttiin aika hyvin kahdestaan.

Ensitapaaminen ikuistettiin lehteen

Keskisuomalaisen Jyrki Kauko oli kuvaamassa tapahtumaa seuraavan päivän lehteen, ja ikuisti kipinöivän parin tarraamassa reteästi lentokoneeseen johtavan portaikon kaiteisiin. Sommitelmaltaan onnistunut otos julkaistiin näyttävästi Keskisuomalaisen sunnuntain lehden avausaukeamalla. Annitscheff-Brancon ystävä lähetti lehden tälle pian sen ilmestymisen jälkeen.

– Siitä se ajatus sitten lähti. Timo yritti kovasti saada minua verkkoihinsa siinä myöhemmin kesällä, ja minä yritin kiemurrella ja kaarrella. Jossain vaiheessa heitin vitsillä, että jos joskus kosit minua, niin senkin pitää sitten päätyä vähintään etusivulle johonkin lehteen.

­– Ja Timo oli sitten siitä nähtävästi että selvä, saat mitä tilaat.

Ensitapaamisesta ehti vierähtää parisuhteessa viitisen vuotta. Niistä kaksi viimeisintä Saajoranta kertoo pohtineensa kosintaa. Ensin hän uumoili sen toteuttamista ensitapaamista myötäillen lentokoneessa, mutta järjestelyt osoittautuivat liian haastaviksi.

­– Ajattelin sitten, että lentokentällä se olisi helpompi, ja siihen saisi sitten isompaakin häppeninkiä. Aktiivisesti rupesin valmistelemaan tätä ehkä heinä-elokuun vaihteessa.

Näyttävä kosinta

Kuluvan viikon maanantaina Timo lopulta laskeutui polvelleen takanaan bändi ja Finnairin kuoro. Helsinki-Vantaan terminaalin täytti Saajorannan tulkitsemana Bryan Adamsin juustoinen 90-luvun megahitti (Everything I Do) I Do It For You.

Paikalla oli median edustajia televisiouutisryhmää myöten, ja yleisössä työkavereita sekä runsas joukko paikalle pysähtyneitä matkustajia. Lentoyhtiö Norran lentoemäntänä nykyisin työskentelevä Annitscheff-Brancon oli puijattu paikalle koulutusvideon verukkeella.

– Varmaan 20 sekuntia ennen h-hetkeä esimies alkoi itkemään rullaportaissa. Ihmettelin, että eihän tämä nyt niin tunteikasta puuhaa ole. Mutta sitten se tv-kamera paukahti naaman eteen ja leuka loksahti aika huolella auki. Kyllä mut lyötiin ihan ällikällä.

Saajorannan mukaan spektaakkeli sujui suunnitellusti, eikä vähiten siksi, että vastaus oli myöntävä. Tällä hetkellä kihlaparilla on vielä omat osoitteensa pääkaupunkiseudulla, mutta saman katon alle on tarkoitus muuttaa virallisesti pikimiten. Yhteisen kodin seinälle ripustetaan eräs viiden vuoden takainen, tavanomaiseksi tarkoitettu ja ohimenevän hetken tallentanut uutiskuva.

– Kyllä se kehyksiin ja seinälle menee, Saajoranta kertoo.

– Meillä on se vanha lehtikin kaapissa tallessa.