Keskisuomalainen kysyi kolme kysymystä Seppälän Prisman lottovoittajalta: "Tunne, jota ei oikein osaa kuvailla"

Yksityisyyden suojelemiseksi Veikkaus ei paljasta sunnuntaina ilmoittautuneesta kahdeksan miljoonan lottovoittajasta muita tunnistetietoja kuin sen, että hän on nainen ja kotoisin Keski-Suomesta. Jyväskylässä Seppälän Prismassa pelatun rivin jättäneen naisen tarkka kotipaikka jää siis epätietoisuuden peittoon, jos hän ei itse joskus päätä astua julkisuuteen.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa suostui kuitenkin tekemään Keskisuomalaisen pyynnöstä kolmen kysymyksen pikahaastattelun lottovoittajalle ja välittämään naisen vastaukset toimitukseen.

Kuvaile hetkeä, jolloin huomasit voittaneesi. Milloin se tapahtui? Missä olit? Mitä ajattelit ja tunsit silloin?

”Heräsin aamulla ja siinä jossain vaiheessa menin teksti-tv:n ääreen tarkistamaan Loton oikeita numeroita. Ei sitä tunnetta oikein osaa edes kuvailla, kun tajusin että minulla on seitsemän oikein. Mies vielä nukkui siinä vaiheessa, mutta menin hänet herättämään. Huusin hänelle sänkyyn, että minulla on seitsemän oikein Lotossa, mutta se lisänumero ei ole oikein. Hän pomppasi heti ylös ja sanoi, ettei siinä enää mitään lisänumeroita tarvita. Yhdessä vielä tarkistettiin sen jälkeen sitä lappua monta kertaa. Vaikea on vieläkään ihan kunnolla tätä todeksi uskoa, vaikka asia on varmistettu monesta suunnasta, Veikkaukseltakin.”

Miten jätit rivisi? Liittyikö tuohon kauppareissuun esimerkiksi mitään tavallisuudesta poikkeavaa?

”Minulla oli lapulla kaksi riviä, jotka olivat olleet samat jo muutaman viikon. Nyt oli viimeinen viikko menossa. Olin päättänyt, että jos ei tuolla nyt osu niin sitten saa olla. Itse olin numerot valinnut ja kupongin jätin Seppälän Prismaan Jyväskylään.”

Miten aiot jatkaa elämääsi? Millaisia muutoksia aiot noilla rahoilla tehdä?

”Ei tässä nyt isompia ole vielä mielessä, mutta raha-asioista pitää käydä juttelemassa pankissa asiantuntijan kanssa. Asuntoa voisi vähän remontoida ja laittaa uutta kaappia keittiöön. Ja Tallinnaan kylpylään mennään jossain vaiheessa.”