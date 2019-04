Keskisuomalainen lähtee e-urheilubisnekseen – yhteistyökumppanin joukkue kisaa Telian uudessa liigassa 40 000 eurosta

Mediatalo Keskisuomalainen on jyväskyläläisen e-urheiluyhtiö Esports Media Solutions Oy:n tuore yhteistyökumppani.

Esports Media Solutions Oy on vastikään perustettu osakeyhtiö, joka on perustamassa joukkuetta e-urheiluun.

– Yhtiötämme voi verrata siihen, että on JYP, jolla on jääkiekkojoukkue. Tavallaan samalla logiikalla olemme yhtiö, joka perustaa urheilujoukkueen. Julkistamme nyt yhden joukkueen, CS:GO:n joukkueen. Tulevaisuudessa joukkueita on tulossa lisää, yrityksen toinen omistaja Antti Hirvonen kertoo.

Yhtiön joukkue Kova Esports varmisti paikkansa Telian Esports Series -liigassa, joka on Suomen tasokkain e-urheilusarja. Kova Esport kisaa sarjassa 40 000 euron palkintopotista. Hirvosen mukaan joukkueen tavoitteena on nousta vuodessa Suomen kolmen parhaan e-urheilujoukkueen kärkeen. Näkyvyydessä yhtiö haluaa puolestaan olla vuoden päästä jo Suomen paras.

Kovan joukkueessa pelaavat suomalaiset huippunimet Joonas ”doto” Forss, Nikita ”Derkeps” Sirmitev, Lauri ”pietola” Hietala, Samu ”uli” Leirilaakso ja Toni ”STOVVE” Liukkonen.

E-urheilussa joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan verkkopeleissä. Tyypillisimpiä pelejä ovat taistelu- ja strategiapelit, mutta kisattavia tietokonepelejä on paljon erilaisia.

Esports Media Solutions Oy:n liiketoiminnassa hyödynnetään pelaajien henkilöbrändejä. Hirvosen mukaan Esports Media Solutions Oy on pyrkinyt kehittämään yrityksille sellaisia bisnesmalleja, joilla voidaan tavoittaa nuoria kohderyhmiä.

– Yrityksillä on tällä hetkellä usein hankaluuksia saavuttaa nuorta porukkaa. Tavoitteemme on firmamme ja e-urheilukentän kautta myydä yritykselle näkyvyyttä, jonka he voivat viedä nuorelle kohderyhmälle, Hirvonen sanoo.

Hirvosen yhtiökumppani Aleksi Halsas puolestaan korostaa sitä, että E-urheilun kautta bisnestä voi laajentaa kansainvälisesti kohtuullisella markkinointibudjetilla.

– Isojen yritysten on nyt aika toimia sen eteen, että oma brändi tulee tutuksi 15–25-vuotiaille nuorille, Halsas toteaa.

Myös Hirvonen korostaa sitä, että yrityksellä on paljon myös kansainvälisiä tavoitteita niin pelillisesti kuin yritysyhteistyön saralla.

Mediatalo Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mielestä kilpapelaamisen markkina on kiinnostava, sillä kasvu alalla on huimaa. Alan liikevaihto globaalisti oli 906 miljoonaa dollaria ja pelit keräsivät viime vuonna satoja miljoonia katsojia. Pelien turnausvoitot ovat perinteisten urheilulajien voittoja suurempia.

– Kilpapelaaminen on saanut merkittäviä sponsoroijia taakseen. 18–29-vuotiaiden suomalaisten miesten keskuudessa e-urheilu on joidenkin tutkimusten mukaan suositumpaa kuin jääkiekko, joten meitäkin e-urheilu kiinnostaa, Kangaskorpi toteaa.