Keskisuomalainen piti lukijansa sekä printissä että verkossa

Keskisuomalaisen printtilehden ja digisisältöjen kokonaistavoittavuus on Kansallisen mediatutkimuksen (KTM) mukaan pysynyt 240 000 lukijassa, eli samoissa lukemissa viime vuoteen verrattuna.

Painetun lehden lukeminen on aavistuksen laskenut niin Keskisuomalaisen kuin koko Keskisuomalainen-konsernin lehdissä, mutta vastaavasti verkkolukeminen on hyvässä kasvussa. Tilattavien lehtien verkkolukijoiden määrä on kasvanut 2,5 prosenttia ja kaupunkilehtien peräti 10,6 prosenttia.

Vaikka lukutavat monipuolistuvat, suomalaiset taloudet tilaavat edelleen uskollisesti sanomalehtensä. Kahdella kolmasosalla suomalaisista on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus, KTM selvittää.

Painettuna lehtensä lukee viikottain 75 prosenttia ja digitaalisena 65 prosenttia mediatutkimuksen vastaajista.

Painettu lehti on siis edelleen lukutavoista suosituin. Digitaalisen lukemisen välineistä matkapuhelin ja tietokone ovat käytössä viikoittain lähes puolella, ja neljänneksellä lukuvälineenä on tabletti.