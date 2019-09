Keskisuomalainen teki kyselyn rehtoreille lasten koulupäivän aikana harrastamisesta: Näin he vastasivat

Useat rehtorit kertovat niin koulupäivän aikana harrastamisen kuin pelimatkojenkin lisääntyneen viime vuosina. Tosin lähes puolet yhdentoista yläkoulun rehtoreista ei vastannut Keskisuomalaisen kyselyyn.

– Vielä muutama vuosi sitten koululle ei tullut lainkaan tiedusteluja harjoitusmahdollisuuksista koulupäivien aikana, kertoo Huhtasuon yhtenäiskoulun rehtori Kirsi Kallionpää.

– Oppilaat ovat kyselleet oppitunneilta 1–3 tunnin vapautusta viikossa läpi vuoden. Tämä ei mielestäni ole mahdollista eikä mielekästäkään, jos poissaolo osuu aina saman oppiaineen tunnille. Oppilailla on oikeus opetukseen, ja vastaavasti opettajalla pitää olla oppilaasta monipuolisia näyttöjä, jotta opettaja voi arvioida oppilaan kyseisessä oppiaineessa.

Kaikki vastanneet kertovat suhtautuvansa lähtökohtaisesti myönteisesti urheiluharrastuksiin ja pyrkivänsä joustamaan treenien järjestelyssä – kunhan koulutehtävät hoituvat. Ihan aina ne eivät kuitenkaan hoidu, useimmiten kyllä, rehtorit sanovat.

Tavoitteellisesti harrastavia oppilaita on useimmissa kouluissa joitakin kymmeniä.

– Olen muutaman leirin evännyt, kun oppilas ei ole hoitanut hommiaan kunnolla ja on muutenkin törttöillyt täällä koululla. Kun kerran laittaa bumerangina takaisin, seuraavalla kerralla asia on leirin tullessa korjaantunut. Urheilu opettaa vastuullisuuteen ja vastuu pitää kantaa myös koulusta, sanoo Happeen entinen päävalmentaja, Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori Seppo Pulkkinen .

– Jos treenit sattuvat venymään vähän pidempään, sovitaan tapauskohtaisesti, että tunnille tullaan vähän myöhemmin. Siinä ei ole mitään ongelmaa, Pulkkinen sanoo.

Kilpisen koulun rehtori Johnny Kotro kertoo, että koulupäivän aikaista harjoittelua haetaan paljon, mutta kaikkea ei onnistuta järjestämään.

– Näitä tulee kuitenkin suunnitella hyvässä hengessä, sillä kouluilla on mielestäni tämäkin yhteiskunnallinen vastuu hyvinvoinnista, hän sanoo.

– Aamuharjoitteluun osallistumisen ehtona on tunnollinen ja motivoitunut opiskelu. Monella oppilaalla aamuharjoitteluun osallistuminen on lisännyt opiskelumotivaatiota, Kotro jatkaa.

Palokan yhtenäiskoulun rehtori Tuija Permikangas-Seppänen kertoo, että niille luokille, joissa jonkun oppilaan tiedetään olevan harjoituksissa, koulu on pyritty aloittamaan koko luokalle kymmeneltä.

– Tällä olemme pyrkineet siihen, ettei harjoitteluun menisi kouluaikaa. Opettajat ehtivät kokoustaa ennen kymmentä, eikä koulutyöstä enää tarvita vapautusta säännöllisesti, kun ennen järjestelyjä piti miettiä.

Leirit järjestyvät pääsääntöisesti. Joissakin kouluissa yksittäisiin treeneihinkin pääsee, kun muut oppilaat istuvat tunneilla.

Vaajakosken koulun rehtori Paula Huuska kertoo, että heillä lähinnä 7.–9. vuosiluokilta käy vuosittain useampi oppilas säännöllisesti seuransa aamuvalmennuksissa.

– Jos aamuharjoittelu loppuu 9.30 Hippoksella, he saapuvat kouluun vasta puoli yhdeltätoista. Se on mahdollista ja niin tehdäänkin. Vaatii oppilaalta paljon työtä, että hän tekee koulutehtäviä itsenäisesti.

Toimialajohtaja Eino Leisimokaan ei anna asiaan yksiselitteistä linjausta.

– Viime kädessähän on huoltajan ja koulun välinen asia, missä raja kulkee. Siihen ei voi koulutuksen järjestäjä kehottaa tai antaa lupaa. Siinä on paljon keskusteltavia asioita eri lajien, perheiden, nuorten ja koulun välillä. Mikä sitten on vähän ja mikä paljon?

Käytännössä kouluaikana treenaavat tällä hetkellä vain urheilijat, vaikka niin rehtorit kuin Leisimokin korostavat, että samat oikeudet koskevat toki myös esimerkiksi musiikkia tai muita lajeja tavoitteellisesti harjoittelevia.