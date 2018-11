Keskisuomalaiselle nuoriso-ohjaajalle tuomio seksuaalisesta ahdistelusta

Keskisuomalainen 43-vuotias nuoriso-ohjaaja on saanut tuomion seksuaalisesta ahdistelusta. Mies syyllistyi rikokseen koskettamalla täysi-ikäistä asianomistajaa nyrkkeilyharjoituksissa takapuolesta ja rinnoista, halaamalla, makaamalla hänen päällään ja painamalla hänet seinää vasten. Toiminta toistui useissa harjoituksissa 1,5 kuukauden aikana 2016. Teot tapahtuivat pienessä keskisuomalaisessa kunnassa.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi miehen 60 päivän ehdolliseen vankeuteen. Tuomittu myönsi teon ja päätyi asianomistajan kanssa sopimukseen, jonka perusteella hän suorittaa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä tuhannen euron korvauksen. Oikeudenkäyntikuluista maksettavaksi tuli runsaat 4 300 euroa.

Miestä syytettiin myös alaikäisen, itseään 24 vuotta nuoremman, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta tämä syyte hylättiin. Syytteen mukaan mies olisi tehnyt lapselle seksuaalisen teon nyrkkeilyharjoitusten ulkopuolella laittamalla kätensä useita kertoja lapsen reidelle, kehumalla tämän ulkonäköä sekä syleilemällä tätä.

Mies myönsi taputtaneensa reidelle, kehuneensa ulkonäköä ja halanneensa, mutta kiisti tekoihin liittyneen mitään seksuaalista. Mies kertoi läheisyyden ja koskettamisen olleen tapa yrittää saada nuori avautumaan.

Nuori itse arveli kehumisen liittyneen itsetunnon parantamiseen, mutta kertoi kokeneensa vanhemman ihmisen ulkonäköön liittyvät kehut ja koskettamiset epämukavana ja ahdistavana.

Oikeus huomioi, ettei lapseen kohdistettava tavanomainen ystävällinen koskettelu sisällä rikoslaissa tarkoitettua seksuaalisesta merkitystä, eikä pelkkä ulkonäön kehuminen ole seksuaalinen teko, ellei se kohdistu seksuaalisesti herkkiin kehon osiin.

Oikeuden mukaan miehen menettely on kritiikille hyvinkin riskialtista, sillä toistuvaa ohjauksessa olevien nuorten koskettamista voidaan pitää nuorisotyöntekijän asemalle sopimattomana. Oikeus katsoi, että mies on voinut pitää koskettamista hyvänä keinona saada sulkeutunut nuori puhumaan, mutta ammattilaisen tulisi havaita, milloin se on kohteelle epämiellyttävää. Oikeus huomioi kuitenkin, että teko, joka on epäasiallinen ja jota ei voida pitää hyväksyttävänä, on eri asia kuin rikos.