Keskisuomalaiset kansanedustajaehdokkaat lupaavat: Suomeen lähivuosina satoja poliiseja lisää – "Olemme kipurajoilla", sanoo poliisipäällikkö Sisä-Suomesta

Jos keskisuomalaisia poliitikkoja on uskominen, tulevalla vaalikaudella Suomi saa lisää poliiseja. Näin lupasivat kansanedustajaehdokkaat Anne Kalmari (kesk.), Meri Lumela (vihr.), Ahti Ruoppila (sd.) sekä Juha Suonperä (kok.) tiistaina Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa pidetyssä turvallisuusteemaisessa eduskuntavaalipaneelissa. Paneelin järjestivät Keski-Suomen Poliisien Yhdistys ry sekä Keski-Suomen Aliupseerit ry.

Nykyisin Suomessa on noin 7200 poliisia. Yhden illan alustajista, SDP:n kansanedustajaehdokas ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Karin mukaan poliisilta jäi viime vuonna hoitamatta noin 140 000 hälytystehtävää niukkojen resurssien vuoksi.

Lisäksi Helsingin Sanomat uutisoi vuodenvaihteessa, että eräillä poliisilaitoksilla pienet rikokset jäävät jopa kokonaan tutkimatta.

Kaikki panelistit ilmoittivat käsiäänestyksessä olevansa valmiita sitoutumaan siihen, että poliisien määrä nostettaisiin 7850:een vuoteen 2024 mennessä. Tätä on pidetty minimitavoitteena esimerkiksi Suomen Poliisijärjestöjen Liitossa sekä eduskunnan hallintovaliokunnassa.

– Meillä oli vielä 2010-luvun alussa 7800 poliisia, ja siihen pitää pyrkiä. Poliisin on tärkeä näkyä alueella, myös syrjäseuduilla, perusteli Ahti Ruoppila.

Anne Kalmarin mukaan keskusta on puolueena linjannut, että Suomeen tarvitaan 650 poliisia lisää.

– Lisää poliiseja tarvitaan nettiin, lähiöihin sekä harvaan asutuille alueille. Periferiassa ei usein edes viitsitä tehdä poliisille ilmoitusta, kun tiedetään, ettei siitä kuitenkaan seuraa mitään, sanoi Kalmari.

Juha Suonperä kannatti hänkin lisäresursseja ja huomautti, että esimerkiksi kyber- ja hybridirikokset vaativat poliisilta uudenlaista osaamista.

Meri Lumelan mukaan vihreillä on tavoitteena lisätä poliisien määrää noin 600:lla.

– Poliiseja tarvitaan rikollisuuteen puuttumiseen, mutta toivon myös resursseja ennaltaehkäisevään työhön, sanoi Lumela.

Suomen poliisijärjestöjen Liiton järjestöpäällikkö Mika Nygård kertoi, että tutkintoja keskeytetään ja juttuja rajoitetaan sen vuoksi, että resursseja ei yksinkertaisesti ole.

– Nyt on aika korjata tilanne. Tarvitaan noin 50–70 miljoonaa euroa per vuosi. Näin on mahdollisuus nostaa poliisien määrä 7850:een vuoteen 2024 mennessä, sanoi Nygård.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Timo Vuola sanoi, että jos poliiseja tulisi koko maassa 650 lisää, tästä 10 prosenttia eli 65 saataisiin Sisä-Suomeen.

– Tarve on huutava, niin monissa paikoissa on pulaa, että olisi vaikea päättää, minne poliiseja sijoitettaisiin.

Sisä-Suomi on Vuolan mukaan väkimäärällisesti mitattuna Suomen suurin poliisilaitos.

– Alueella on 800 000 ihmistä ja 45 kuntaa, sekä pitkät etäisyydet syrjäseuduille. Nykyisin ollaan kipurajoilla, ja toivotaan, ettei mitään isoa ikävää tapahdu, ennenkuin tilanteeseen herätään, Vuola kommentoi.

Kaikki ehdokkaat olivat yksimielisiä myös siitä, että puolustusvoimien määrärahoja on lisättävä, eikä varuskuntien määrää saa enää nykyisestä supistaa. Siihen, mistä rahat otetaan, useimmat vastasivat viittaamalla työllisyysasteen nostoon ja sitä kautta saataviin verotuloihin.

Hornetien korvaajaksi hankittavien hävittäjien tulevaan lukumäärään kansanedustajaehdokkaat eivät halunneet ottaa tarkkaa kantaa.

– Tärkeintä on, että Hornetien suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Asiantuntijat arvioivat, mikä on se lukumäärä koneita, mikä tämän takaa. Olemme sitoutuneet puolustuspoliittiseen selontekoon, sanoi Ahti Ruoppila.

Myös Lumela, Suonperä ja Kalmari olivat samoilla linjoilla.

– Koneiden määrä laskettava sen mukaan että koko valtakunta tulee puolustettua, ei vain puoli Suomea, sanoi Suonperä.

Anne Kalmarin mielestä Suomen suurimmat turvallisuusuhat ovat nuorten miesten syrjäytyminen ja radikalisoituminen, toisena kiristynyt ulkopoliittinen tilanne.

Ahti Ruoppila kirjasi puolestaan suurimmiksi sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen sekä ympäristöuhat, suurimpana ilmastonmuutoksen.

Meri Lumelan listalle mahtuivat eriarvoistuminen ja sen seuraukset sekä ympäristöuhat ja osin siihen kytkeytyvä globaali turvallisuustilanne.

Juha Suonperän mielestä hallitsematon maahanmuutto voi tulevaisuudessa olla uhka myös Suomelle. Toiseksi uhaksi Suonperä nimesi kyber- ja hybridivaikuttamisen.

– Esimerkiksi tiedustelulainsäädäntö pitää saada kuntoon, olemme siinä 15 vuotta Ruotsia jäljessä, sanoi Suonperä.