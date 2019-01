Keskiviikkoaamun lentoja peruttu lumisateen takia, ajokeli huono maan eteläosassa

Lentomatkustajien on lumisateen takia syytä varautua lentojen peruuntumisiin ja myöhästymisiin aamulla, kertoo Finnair verkkosivuillaan. Tähän mennessä keskiviikkoaamun lennoista on peruttu kuusi lentoa. Viisi lennoista on kotimaan lentoja, lisäksi yksi lento Brysseliin on peruttu.

Lumisade viivästytti lentoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla myös tiistaina iltapäivällä ja illalla.

Finnair kertoo olevansa henkilökohtaisesti yhteydessä niihin matkustajiin, joiden lentoihin tulee muutoksia.

Maan eteläosiin on tänään odotettavissa huonoa tai erittäin huonoa ajokeliä.

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta ajokelistä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Lisäksi ajokeli saattaa olla vaarallinen Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Sää alkaa poutaantua lännestä alkaen. Valtaosassa maata päivä on enimmäkseen poutainen, ja maan pohjoisosassa on myös paikoin selkeää.