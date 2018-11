Keskosia muistetaan violetilla värillä

Tänään vietetään maailmanlaajuista keskoslasten päivää. Keskosia muistetaan valaisemalla violetiksi Ylistön silta Jyväskylässä, Kuopion kaupunginteatteri ja Matkuksen ostoskeskus Kuopiossa sekä radiomastot Lahdessa.

Violetti väri kuvaa keskoslasten herkkyyttä ja erityisyyttä. Suomessa valaisutempauksen taustalla on valtakunnallinen Keskosperheiden yhdistys Kevyt.

Tänä vuonna keskoslasten päivän teemana on perhekeskeinen hoitotyö. Laaja tutkimusnäyttö tukee keskosten sairaalahoidon perhekeskeisyyttä.

– Siitä, että vanhemmat voivat osallistua lapsen hoitoon sairaalassa, on tutkimusten mukaan monenlaista hyötyä. Se vaikuttaa keskoslapsen vointiin ja myöhempään kehitykseen, kertoo Keskosperheiden yhdistyksen puheenjohtaja Satu Ramsland tiedotteessa.

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt tai jonka syntymäpaino on alle 2 500 g.