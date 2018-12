Keskuskauppakamari: Nuoria naisia nimitetään johtoryhmiin aiempaa enemmän

Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan, ilmenee Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksestä. Alle 40-vuotiaista johtoryhmän jäsenistä naisten osuus on 29 prosenttia, kun kaikista johtoryhmien jäsenistä naisia on vain 25 prosenttia.

Nuoria naisia nimitetään johtoryhmiin aiempaa enemmän, sillä esimerkiksi vuonna 2013 naisten osuus samassa ikäluokassa oli ainoastaan 21 prosenttia.

Selvästi suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa niin sanottuja tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä- tai lakiasioita, selvityksestä ilmenee. Johtoryhmissä toimivista liiketoimintajohtajista vain yksi seitsemästä on nainen.

Pörssiyhtiöiden johtoryhmien naisjäsenet ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet. Miehistä ylempi korkeakoulututkinto on 79 prosentilla, naisilla 89 prosentilla.