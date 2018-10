Keskusrikospoliisi pyytää havaintoja kadonneesta Sirkka Tikkasesta, henkirikos mahdollinen – kuva

Keskusrikospoliisi pyytää havaintoja Porissa helmi-maaliskuussa 2017 kadonneesta Sirkka Tikkasesta.

Tikkanen on syntynyt vuonna 1950. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen, ja hänellä on hartioille ulottuvat harmahtavat hiukset. Tikkanen kävelee hieman kumarassa.

Naisen vaatetuksesta poliisilla ei ole varmuutta, mutta ulkona liikkuessaan hän on käyttänyt usein puolipitkää anorakin tyyppistä takkia ja pipoa.

Tikkanen on asunut Porin keskustassa ja liikkunut lähinnä torin ympäristössä.

Keskusrikospoliisi selvittää katoamista yhdessä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Poliisi pitää mahdollisena, että Tikkanen on joutunut henkirikoksen uhriksi.

Havainnot kadonneesta tai muut asiaan liittyvät tiedot pyydetään ilmoittamaan virka-aikana puhelimitse numeroon 050 4564 903 tai sähköpostilla osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi