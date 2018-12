Keskussairaalaan rupesi tulvimaan tuhansittain villasukkia, kun Kirsi Pylvänäinen julkaisi Facebookissa kainon toiveen

Eipä arvannut asiamies Kirsi Pylvänäinen, että pienestä, lämpimästä pyynnöstä vyöryisi kasaan tämän joulun hitti Keski-Suomen keskussairaalassa.

Hittituotteeksi nousivat villasukat, joita Pylvänäinen on sitkeästi mahdutellut työhuoneeseensa sitä mukaa, kun niitä on posti kantanut tai neulojat itse sairalaan tuoneet.

Sukkia ovat lähettäneet syöpäpotilaiden tukijat kaikkialta Suomesta, paketteja on tullut myös Kanadasta, Englannista ja Ruotsista.

– Yhtenä päivänä tuli sukkapaketti rekan kyydissä. Eräs äiti oli laittanut sukat pojan kyytiin ja pyytänyt ohi mennessään jättämään ne meille, kertoo Pylvänäinen, joka on Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiön asiamies.

Tiistai-iltana sukkapareja oli jo 3 026.

– Eräänä aamuna minua odottivat täällä töihin tullessani äiti ja poika Saarijärveltä. Äiti oli kutonut kaksi laatikollista sukkia ja kysyi, voisiko hän neuloa myös ensi vuonna, Pylvänäinen kertoo.

Varmaa on, että villasukkiin on tänä jouluna neulottu lämpimiä ajatuksia ja myötätuntoa sairastuneille. Sukkia alkoi tulvia sairaalaan pian sen jälkeen, kun Kirsi Pylvänäinen laittoi sukkatoiveesta viestin tukisäätiön Facebook-sivuille marraskuun lopulla kolmisen viikoa sitten.

– Toiveissa oli, että edes joku innostuisi kutomaan sukat syöpää sairastaville potilaille, jotka viettävät joulunsa sairaalassa, Pylvänäinen sanoo.

Pylvänäinen arveli, että kolmisenkymmentä paria olisi hieno juttu. Parissa päivässä viestin näki lähes 300 000 henkilöä, ja liikkeelle lähti ällikällä lyönyt kampanja. Nopeasti kasassa oli satoja, pian tuhansia pareja.

Villasukka osoittautui oivalliseksi tavaksi kertoa olevansa sairastuneen tukena. Neuloessaan moni on ennättänyt ajattelemaan myös omia, syöpään sairastuneita läheisiään.

– Sukkien mukana on tullut viestejä, joissa on välitetty tsemppiä sairastuneille. Moni on kiitellyt mahdollisuudesta auttaa ja kertonut läheisten sairastumisesta. Eräs rouva kirjoitti toivovansa, että villasukat toisivat kodin turvaa, jos joulun viettää kaukana kotoa, Pylvänäinen kertoo.

Pylvänäinen on jokaisen viestin lukenut, kirjannut sukat saapuneeksi ja lajitellut ne koon mukaan. Hän sanoo, että kampanja on liikuttanut sairaalan väkeä ja yhdistänyt henkilökuntaa poikkeuksellisella tavalla.

Ensimmäinen erä sukkia pääsee perille tänään. Kampanjan alulle laittanut Pylvänäinen jakaa sukat potilaille muun muassa sairaanhoitopiirin johtajan Juha Kinnusen, johtajaylilääkäri Vesa Katajan sekä johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laineen kanssa.

– Sukkia riittää, joten voimme sukittaa kaikki sairaalan potilaat. Käymme vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Syöpäosastolla käyn vielä uudestaan jouluaattona, jos siellä on silloin uusia potilaita. Loput sukat pistetään talteen ja jaetaan syöpäosastolla potilaille ensi vuonna, Pylvänäinen sanoi tiistai-iltana.

Villasukkien avulla tuotiin hyvää mieltä sairaalaan jo tiistaina. Lastenosastolla jaettiin kaikkiaan 80 paria panda-aiheisia villasukkia, jotka oli lähetetty Ähtärin Eläinpuiston järjestämään villasukkakilpailuun. Mukana olivat myös sukat, joilla laukaalainen Kati Mäkelä voitti neulontakisan.