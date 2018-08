Keskusta budjettiriihen alla: Ei ole mittavien tuloveronalennusten aika, pienituloiset huomioitava

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän mielestä mahdollinen veronkevennysvara on suunnattava pieni- ja keskituloisille. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi viikolla, ja samalla on tarkoitus linjata myös verotuksesta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että keskustalaiset eivät kaipaa laajoja, suuria tuloveronalennuksia. Kaikkonen uskoo, että verotuksesta voi tulla vääntöä budjettiriihessä.

Keskustan eduskuntaryhmä haluaisi, että kuntaverotuksen perusvähennystä korotettaisiin. Ryhmän mukaan tämä helpottaisi etenkin pienituloisten eläkeläisten, työntekijöiden ja työttömien tilannetta.

Gallup-kolmonen ei aio jättää vaalien kärkikamppailua kokoomuksen ja SDP:n käsiin

Mielipidemittauksissa kolmossijalla oleva pääministeripuolue keskusta ei aio luovuttaa ja päästää hallituskumppani kokoomusta ja oppositiopuolue SDP:tä kahdestaan taistelemaan pääministeripuolueen paikasta.

– Jos kokoomuksessa ja demareissa suunnitellaan, että tehdäänpä tästä heidän välinen kaksintaistelu, joudun antamaan keskustalaisen myrskyvaroituksen. Tämän asian päättää Suomen kansa, ei sinipunan puoluetoimistojen politrukit, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen julisti aamupäivällä Vantaalla.

Eduskuntavaalit on määrä pitää ensi vuoden huhtikuussa, eli niihin on matkaa noin kahdeksan kuukautta.

SDP ja kokoomus ovat saaneet kumpikin noin 20–22 prosentin kannatuksen Helsingin Sanomien ja Ylen viimeaikaisissa gallupeissa. Keskusta on jäänyt kolmanneksi 15–18 prosentin kannatukseen.

– Keskustalla on taito nousta kanveesista, hakea kansalta luottamus ja palata takaisin kehään entistä väkevämpänä, Kaikkonen vakuutti eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Eduskuntavaalien lisäksi ensi vuonna edessä ovat myös ainakin eurovaalit. Hallitus on toivonut, että suunnitteilla olevat maakuntavaalit voitaisiin pitää samaan aikaan toukokuun eurovaalien kanssa.

"Mustavalkoiselle ilmapiirille piste"

Vaalien lähestyessä Kaikkonen on huolissaan suomalaisesta keskusteluilmapiiristä. Hänen mielestään yhteiskunnalliseen keskusteluun on pesiytynyt yhden totuuden mustavalkoinen kulttuuri, jonka kehitykselle on pantava piste.

Kaikkonen kertoo tavanneensa eri puolilla Suomia turhautuneita ihmisiä, jotka hänen mukaansa hädin tuskin uskaltavat enää avata suutaan.

– Leimakirveet heiluvat välittömästi, loka lentää somessa ja joku jossain taatusti loukkaantuu, Kaikkonen kummeksui kesäkokouspuheessaan.

Hänen mielestään torailevasta keskusteluilmapiiristä äärimmäinen osoitus on maahanmuuttokeskustelu. Hän arvioi, että suomalaisten enemmistö ei edusta maahanmuuttokeskustelussa ääripäitä.

– He haluavat auttaa sotaa pakenevia, hädänalaisia ihmisiä mutta eivät hyväksy sitä, että tänne tullaan vain taloudellisten etujen perässä.

Kaikkonen katsoo, että suomalaiset edellyttävät elämistä Suomen lakien mukaan sekä suomalaisen elämänmuodon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja oikeusvaltion kunnioittamista.

– He (enemmistö suomalaisista) eivät halua, että Suomeen syntyy maahanmuuttajien rinnakkaisyhteiskuntia, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa valitettavasti on tunnetuin seurauksin käynyt.

Keskustan eduskuntaryhmä pitää kesäkokousta Vantaalla tänään ja huomenna.